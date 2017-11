Wim Fissette es el nuevo entrenador de Angelique Kerber | Foto: Zimbio

Angelique Kerber, número 21 del ranking de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), comunicó ayer, a través de su cuenta oficial de Twitter, que Torben Beltz dejó de ser su entrenador y que Wim Fissette, ex preparador técnico de la británica Johanna Konta, lo reemplazará de cara a la temporada 2018.

"Ha sido difícil, pero estoy a punto de comenzar un nuevo capitulo en mi carrera, con un nuevo entrenador. Gracias Torben Beltz por todo lo que has hecho por mí. compartimos los mejores recuerdos de mi carrera hasta ahora y no solo has sido un entrenador, sino también un verdadero amigo y eso no cambiará", fue lo que expresó la alemana en una serie de dos tuits. Minutos más tarde, reveló: "La próxima temporada llegará pronto y estoy muy emocionada de comenzar a trabajar con Wim Fissette como mi nuevo entrenador. Es una nueva oportunidad y tengo curiosidad por saber qué podemos lograr juntos".

Beltz dirigió el camino de Kerber en dos estapas. La primera se desarrolló entre 2011 y 2013, en ese tiempo lograron conquistar tres títulos. La segunda duró desde 2015 hasta 2017, y resultó ser la más exitosa debido a que la tenista alcanzó su mejor desempeño, lo que le permitió alzarse con siete coronas, en las que se destacan dos Grand Slams, el Australian Open y el Abierto de los Estados Unidos, ambos obtenidos en 2016, año en el que también fue finalista de Wimbledon, cosechó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y terminó como la número uno del escalafón mundial femenino.

De ahora en adelante, Fissette, quien rompió su vinculo con Johanna Konta hace un mes, será el encargado de guiar a la oriunda de Bremer para que pueda retomar el rendimiento destacado que supo desplegar años anteriores.