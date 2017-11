Pablo Carreño: "No es el resultado que sueñas para acabar la temporada"

Carreño Busta ingresando al O2 Arena. Foto: Zimbio.

Llegó el final de un sueño que se hizo realidad en Pablo Carreño Busta. El nacido en Gijón apenas pudo ofrecer resistencia ante el nivel superlativo de Grigor Dimitrov que no falló pelotas a lo largo de todo el encuentro y se postuló como el gran favorito para intentar quitarle el séptimo trofeo de Maestro a Roger Federer. Tras perder 6-1 y 6-1 en apenas una hora de juego, el español asistió a conferencia de prensa y habló sobre la experiencia única vivida en Londres, su futuro y el susto que le proporcionó el golpe sufrido en el segundo parcial.

“Fue el mejor año de mi carrera”, afirmó con seguridad y sin pensar. Un año brillante que lo situó dentro de los diez mejores del ranking ATP por primera vez en su carrera y lo dejó a un solo puesto del acceso directo al Másters de Londres (luego ingresó por la baja de Nadal). “Me lo he pasado bien, he disfrutado, hice un buen partido contra Thiem. Dimitrov ha jugado muy bien, con mucha confianza, y ha acabado la fase como primero del grupo. En esta superficie juega mejor que yo. No estoy feliz pero Grigor ganó muy fácil también a Goffin. Lo de hoy ha sido más mérito suyo que desmérito mío”, remarcó Carreño sin restarle ningún valor al enorme juego mostrado por Dimitrov.

“No es el mejor resultado que sueñas para acabar la temporada. A nadie le gusta acabar perdiendo 6-1 y 6-1 en el último partido, pero no me voy a ir a casa deprimido ni hundido”, recalcó el número diez del planeta, que finalizó la temporada 2017 con la obtención del título del ATP 250 de Estoril, con el orgullo de haber presenciado nada menos que su primera semifinal en un torneo de Grand Slam (cayó con Kevin Anderson en semifinales del US Open) y con la frutilla del postre que culminó fijando su nombre dentro de los diez mejores jugadores del mundo.

Con respecto al golpe sufrido en el segundo set del partido, el español comentó: “Subí a la red y me tiré a tapar el lado de mi revés, pero no esperaba tocar la bola, y al impactar y no estar preparado se me quedó trabada la pierna. Noté una molestia pero no creo que sea grave, con tres días de descanso se irá”. Al mismo tiempo, anunció que se tomará un par de días de vacaciones en Gijón y que luego partirá hacia Barcelona para comenzar las sesiones del físico. Sarcásticamente, el español afirmó que “esto de ser reserva no te deja tiempo ni para vacaciones ni para jugar bien el Másters”.

Por último, el gijonés se mostró feliz por lo conseguido a lo largo del año y anunció cómo será el principio de su calendario para el año 2018. “Jugaré una exhibición en Abu Dabi, empezaré en Doha y luego Melbourne. Tenemos cinco semanas para preparar la nueva temporada, para mejorar mi tenis. Finalicé número diez del mundo, y el objetivo de este año era el top 20. Cumplí mis objetivos”, comentó feliz Carreño asegurando que hoy se ve como un jugador mucho más agresivo que confía mucho más en sí mismo.