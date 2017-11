Partido Roger Federer vs David Goffin en vivo y en directo online en ATP Finals 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido Roger Federer vs David Goffin. (Foto: Zimbio)

Las ATP Finals 2017 se disputan en su totalidad en el O2 Arena de Londres, más conocido como Millenium Dome, con capacidad para 17.500 espectadores, se ha convertido en el escenario del último torneo de la temporada desde 2009, contando con un acuerdo hasta la temporada 2018.

Como no podía ser de otra manera, después de no haber conseguido ganar nunca a Roger Federer, Goffin tiene claro que probará cosas nuevas que le permitan poner en apuros al tenista suizo. "La verdad, no sé qué hacer mañana, pero voy a intentar algo, algo diferente, algo que no he hecho en el pasado, y daré lo mejor para jugar un partido mejor que el de Basilea, desde luego, nunca encontré la fórmula para vencer a Roger", explicó.

Como no podía ser de otra manera, Roger Federer se mostró satisfecho con el nivel mostrado durante toda la fase de grupos antes de llegar a las semifinales. "Es un poco raro jugar sabiendo que ya estás en la siguiente ronda, pero también es bonito al no tener la presión habitual de ganar el partido. Estoy contento por la victoria y por cómo estoy jugando en estos momentos, he sido capaz de darle la vuelta al partido en el segundo set y en el tercero me he encontrado muy a gusto, quizá Marin (Cilic) bajó su nivel al final pero durante mucho tiempo me puso en problemas", comentó ante los medios de comunicación.

Durante la primera jornada de las ATP Finals 2017, el belga David Goffin se aprovechó de las importantes molestias en la rodilla que acusaba el español Rafael Nadal para lograr derrotarle por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4. Ya en su segundo partido, Goffin nada pudo hacer ante el espectacular nivel de Grigor Dimitrov, quien le derrotó por un aplastante 6-0 y 6-2. En su último partido de las ATP Finals, el belga logró el billete a semifinales pasando por encima del austriaco Dominic Thiem con un marcador de 6-4 y 6-1.

Impoluto camino de Roger Federer hasta las semifinales de las ATP Finals. El suizo doblegó en la primera jornada al americano Jack Sock por 6-4 y 7-6, para a continuación lograr sellar su billete a la penúltima ronda del torneo venciendo al alemán Alexander Zverev en un duro encuentro por 7-6, 5-7 y 6-1, teniendo en la última jornada un trámite que solventaba con victoria ante el croata Marin Cilic por 6-7, 6-4 y 6-1.

El último enfrentamiento entre el suizo Roger Federer y el belga David Goffin tuvo lugar durante este mismo 2017 en Basilea, torneo en el que el tenista suizo no tuvo ningún problema para doblegar al belga por un aplastante 6-1 y 6-2 para clasificarse así de cara a la final del evento. (Foto: Zimbio)

Hasta el momento, tanto el suizo Roger Federer como el belga David Goffin se han visto las caras frente a frente en un total de seis ocasiones, cayendo el triunfo en todas ellas para el lado del número dos del ránking ATP. El suizo se impuso en Roland Garros 2012, Basilea 2014, 2015 y 2017, Open de Australia 2016 y Halle 2016. De los dieciséis sets que han jugado entre ambos, Federer se llevó ni más ni menos que catorce por los tan solo dos de Goffin. (Foto: Zimbio)

​ ​

Análisis David Goffin > Con la mente puesta en la gran final de la Copa Davis ante Francia, Goffin se planta en las Nitto ATP Finals gracias a su buen final de temporada, que ha tenido el contrapunto de la gran fatiga que arrastra desde Asia. No es su primera participación en Londres (fue suplente el año pasado sustituyendo a Monfils por lesión en el último partido frente a Djokovic), y aunque este año se ha podido preparar mejor, la carga de partidos y la final de la Davis no le sitúan entre los favoritos. (Foto: Zimbio)

Análisis Roger Federer > Roger Federer se planta en las ATP Finals de Londres tras haber cuajado una de las mejores temporadas de su carrera donde ha logrado sumar siete títulos, dos Grand Slams entre ellos, además del ansiado 18 'major'. Siete títulos, en busca del octavo, lo cual significaría su séptima Copa de Maestros. Eso sería un final maravilloso, ponerle la guinda al pastel de un retorno que ni el más optimista habría pensado.

VAVEL le ofrece la previa de las ATP Finals 2017. Las ATP Finals se disputan como el último gran torneo de la temporada, reuniéndose los ocho mejores tenistas de la campaña, repartidos en dos grupos de cuatro tenistas buscando pasar a las semifinales. El torneo reparte 200 puntos por victoria conseguida además de un importante montante económico para los que disputan el torneo y para el suplente.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Roger Federer vs David Goffin en vivo, perteneciente a la primera semifinal de las ATP Finals 2017. El encuentro tendrá lugar a partir de las 15:00 horas.