Grigor Dimitrov: "Este resultado es una maravillosa recompensa"

Grigor Dimitrov y Jack Sock protagonizaron uno de los partidos del torneo en el último turno de la pista central del O2 Arena. El búlgaro superó a Jack y a sus propios nervios para acceder a la final, donde mañana se enfrentará a David Goffin, que superó a Roger Federer en semifinales.

Tras su victoria, Dimitrov atendió a los medios y su primera reflexión fue muy sincera al ser preguntado por su rival en la final, con el cual se enfrentó en la fase de grupos."Me encantaría apretar el botón de la repetición. Pero estoy seguro que ninguno de los dos pensará sobre eso ahora. Él es un jugador muy inteligente. Sabe moverse en la pista muy bien, y en un día concreto y en momentos especiales, se convierte en peligroso" analizaba sobre el belga.

Tras su magnifica actuación en la capital británica, el búlgaro, puede acceder se ha asegurado terminar la temporada como número tres del mundo. "Mi objetivo era acabar entre los diez primeros y ahora soy tercero. Fantástico por mi equipo, ¿qué puedo decir?".

Grigor Dimitrov ya piensa en la próxima temporada, valorando positivamente la gran actuación durante este año 2017 por su parte. "Es una maravillosa recompensa. Esto es por lo que he estado trabajando. Es incluso mejor, terminar el año de esta manera. Creo que no es solo bueno para mi, pienso por todo el equipo. Nos proporciona una buena plataforma para comenzar la pretemporada, y tener un buen comienzo el año próximo", opinaba un Dimitrov que comenzará el año 2018 en tierras australianas, en Brisbane, donde defiende corona.

Para finalizar su intervención en rueda de prensa, no podía faltar un poco de humor. "Los domingos son siempre el mejor día para jugar. Por eso nunca me entreno en domingo. Me encanta jugar los domingos" señalaba un Dimitrov con un tono muy relajado y humorístico.