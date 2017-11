Roger Federer: "Lo que ha pasado es menos importante si pienso en cómo ha sido la temporada completa"

Google Plus

Roger Federer tras perder con Goffin |Foto: Zimbio

Roger Federer sufrió una derrota sorprendente ante el belga David Goffin en las semifinales de las ATP World Tour Finals, tras imponerse por 6-2 en el primer set y parecer tener dominado el partido ante un jugador que nunca le había ganado en ninguno de sus seis enfrentamientos previos.

"Es un poco decepcionante acabar de esta manera. Pero lo que ha pasado es menos importante si pienso en cómo ha sido la temporada completa. Con este año, estoy extremadamente feliz", afirmó el suizo.

"Es simple, no sentí que pudiera hacer muchas cosas diferentes en esta pista. Si me dices que (Goffin) iba a jugar atrás en la pista y a darle mucho efecto a la bola, en fin, es un gran cambio. A parte de eso, no vi muchas diferencia respecto a nuestros enfrentamientos previos", reconoció un Federer que jugó uno de los peores partidos que se le recuerdan en la temporada.

Sin embargo, Roger reconoció tras finalizar el partido el gran nivel que su rival había ofrecido en el partido y ensalzó la hazaña que es derrotar a Nadal y a él en el mismo torneo.

"Claramente, tiene una oportunidad. Es complicado recuperarse cuando ganas a alguien como Nadal. Lo vimos en su siguiente partido. Con alguien como yo, es la misma situación. Creo que jugó muy bien hoy y que se merece la final. Es lo que le dije en la red al acabar el partido", reconoció el ganador de 19 Grand Slams.

El de Basilea confirmó que no ha sufrido en esta temporada ningún tipo de problema físico en relación a su operación del año pasado en la rodilla y que, solo ha tenido puntualmente unos problemas en la espalda en el Master 1000 de Montreal.

"Estoy muy aliviado de haber podido acabar la temporada fuerte en Shanghái, la Copa Laver, Basilea y aquí. Eso te muestra que las lesiones son cosa del pasado. Considerando cómo fue el año pasado, esta temporada ha sido perfecta", sopesó el ganador de siete títulos en la presente temporada, entre ellos, el Open de Australia y Wimbledon.

Tras no conseguir su séptimo título en la Masters Cup, Federer se tomará dos semanas de vacaciones antes de volver a los entrenamientos de cara a la Copa Hopman, la cual disputará representando a Suiza junto con Belinda Bencic entre diciembre y enero.

"Siento que necesito vacaciones en este momento de la temporada, no solo por mí, también por mi mujer y por mis hijos. Todos necesitamos pasar tiempo con la familia. Amamos eso. Son los momentos más importantes de nuestra vida", concluyó el número dos del mundo.