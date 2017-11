Grigor Dimitrov: "Ha sido una increíble semana para mí"

Google Plus

Dimitrov, con el trofeo de 'Maestro' junto a su staff técnico. Foto: zimbio

Después de tener la mejor semana de su carrera, donde consiguió ser el 'Maestro' del año, acabando invicto el torneo, después de cinco victorias en cinco partidos, Dimitrov se mostró radiante y feliz en rueda de prensa. "Ha sido una semana increíble para mí. Es un honor jugar aquí y esta semana ha sido una de las mejores que haya tenido nunca", confesó el búlgaro después de convertirse en el primer debutante que se proclama campeón del torneo desde que lo hiciera el español Àlex Corretja en 1998, tras derrotar a su compatriota Carlos Moyá por 3-6 3-6 7-5 6-3 7-5.

"Felicito a David Goffin. Creo que es uno de los jugadores que más ha progresado en los últimos meses", comenta el que, desde hoy, es el número tres del ránking ATP, solo por detrás de Nadal y Federer. Sobre el mallorquín, habló Dimitrov, recordando cómo fue su estancia en la academia de Rafa Nadal el pasado mes de julio: "Me lo tomé como una semana de entrenamientos muy amigable y con algo más. Tengo mucho respeto por ese tío. Es increíble. Me encanta jugar con Nadal. Perdí, creo, ocho veces contra él, y todavía quiero ganarle. Me queda mucho por aprender", dijo.

Sobre su actual estado de forma, Dimitrov comentó: "Cuando mi cuerpo me permite hacer una buena preparación, siento que ya tengo ventaja sobre cualquier jugador. Y ahora es uno de esos momentos". "El próximo año será muy interesante, especialmente al principio. Hay algunos nombres que vuelven a jugar. Eso es obvio. Y no puedes dejar de contar con ellos", aseguró Grigor sobre el regreso el próximo año de jugadores como Murray, Djokovic, Wawrinka, entre otros. Refiriéndose al británico, el búlgaro comentó que "si hay una persona que puede volver es él. Va a demostrar que su cabeza es más fuerte que su cadera. Así es Andy. Le deseo lo mejor y estoy seguro que se recuperará y vamos a verle muy pronto ahí fuera".

Después de haber ganado en todas las categorías ATP (250, 500 y Masters 1000), el 2018 podría ser el año donde Grigor consiguiera su primer Grand Slam: "Uno de mis principales objetivos es ganar un Grand Slam. Siempre lo ha sido, y de nuevo es mi sueño. Poco a poco, gota a gota, estoy aquí". Para terminar, dedicó unas palabras de agradecimiento a su técnico, Daniel Vallverdú. "Ha hecho un tremendo trabajo con Murray y Berdych. Ha sido uno de los grandes activos, diría yo, en mi equipo, especialmente cuando se unió el año pasado. Si lo piensas, en realidad hemos estado juntos un poco más de un año", concluyó el búlgaro que, después de la fantástica semana que ha realizado en Londres, disfrutará de unas merecidas vacaciones.