David Goffin: "Después de esta semana soy mejor jugador"

David Goffin durante la final de las ATP Finals 2017 en el O2 Arena de Londres | Foto: Glyn Kirk

La temporada de David Goffin ha estado marcada por su lesión de tobillo en Roland Garros. El belga tuvo que retirarse del Grand Slam en la Ciudad de la Luz. ‘La Goff’ estuvo dos meses en fuera de juego, por lo que también se perdió Wimbledon. Ausentarse en dos grandes en una misma temporada, reduce a mínimas las posibilidades de estar entre los ocho primeros a final de año. La campaña del belga ha sido una montaña rusa. Es capaz de mostrarnos su mejor versión y a la semana siguiente jugar su peor tenis. Sus grandes cualidades tenísticas nadie las discute, pero su irregularidad en la pista también es una evidencia. Después de estar varios meses fuera de competición, nadie podría esperar que Goffin llegase en tan buen nivel a la gira asiática. Los títulos del ATP 250 de Shenzhen y el ATP 500 de Tokyo le sirvieron para hacerse con una plaza en la Copa de Maestros. El tenista de Valonia conseguía así meterse por primera vez en las ATP Finals. Entró como séptimo clasificado en la carrera a Londres con 3775 puntos.

En su debut en la Copa de Maestros, David Goffin llegó a la final venciendo a tenistas de la talla de Roger Federer o Rafael Nadal, casi nada. Pese a estas victorias de mérito, el de Rocourt no pudo alzarse con el trofeo ya que perdió el último encuentro ante el búlgaro Grigor Dimitrov, que curiosamente ya le había vencido en la fase de grupos. El belga no fue capaz de poner la guinda al pastel a un final de temporada espléndido.

Tras caer derrotado en tres sets en la pista central del O2 Arena, Goffin atendió a los medios de comunicación en rueda prensa. ‘La Goff’ se mostró satisfecho y orgulloso con su participación en la Copa de Maestros, además aseguró que esta intensa semana de competición le ha ayudado a ser mejor tenista. "Lo he dado todo, no me arrepiento de nada. De todos modos, ha sido una semana genial. Después de esta semana soy un mejor jugador, tanto mental como físicamente", reconoció el belga.

Con su magnífica actuación en Londres, el valón alcanzó su mejor puesto en el ranking ATP. David Goffin ha escalado hasta la séptima posición y se consolida así en el top-10 mundial. Pese a perder la final 7-5, 4-6 y 6-3, dio un paso hacia delante en su carrera en las Nitto ATP Finals 2017. “Estoy en el sitio adecuado y me he merecido estar en este torneo. Partido tras partido he cogido más confianza hasta la final. Estoy orgulloso de lo que he conseguido”, explicó.

Dimitrov y Goffin posando con sus respectivos trofeos después de la final de las ATP Finals 2017 | Foto: Glyn Kirk

El belga de 26 años se convirtió en el sexto jugador de la historia en vencer a Roger Federer y a Rafa Nadal en un mismo torneo. Ganar a estas dos leyendas del tenis no te garantiza el título, aunque parezca difícil de creer. Goffin no pudo levantar la Copa de Maestros, pero el belga sólo saca conclusiones positivas de su semana en Londres. “No creo que haya sido injusto no llevarme el torneo, pero creo que sí me merecí la victoria hoy. Grigor también se la mereció. Ha sido imbatible esta semana. Se ha merecido estar aquí y ganar el torneo. He ganado a Rafa y Roger y perdí la final. Ha sido una gran semana", señaló ‘La Goff’.

Por último, Goffin habló sobre la final de la Copa Davis en la que se medirá a su país vecino, Francia. La lucha por la “Ensaladera de Plata” tendrá lugar en el Stade Pierre Mauroy de Lille del 24 al 26 de noviembre. Al número siete del mundo le acompañarán sus fieles escuderos Steve Darcis, Ruben Bemelmans y Arthur De Greef. El equipo belga competirá por lograr la primera Davis de su historia, ya que en las dos finales disputadas anteriormente cayeron ante Gran Bretaña (1904 y 2015). El tenista de Rocourt comentó a los medios la diferencia entre ambos torneos y confía en llegar preparado físicamente. "La próxima semana será algo muy diferente, jugando por mi país contra Francia, en Francia en un estadio increíble. Será muy ruidoso, pero veremos. Intentaré descansar un poco y estar preparado para otro fin de semana duro", concluyó.