Vallverdú: "Si logra mantener este nivel, Dimitrov puede optar a resultados grandes"

Google Plus

Daniel Vallverdú observa a su jugador durante un partido en Indian Wells. Foto: zimbio.com

Grigor Dimitrov es el hombre del momento. El búlgaro se proclamó campeón de la Copa de Maestros el pasado domingo aupándose al tercer cajón del podio mundial, sólo por detrás de Rafa Nadal y Roger Federer. Uno de los artífices de la metamorfosis del de Haskovo es, sin duda, su actual entrenador, el hispano-venezolano de 31 años, Daniel Vallverdú. Éste, en declaraciones al diario As, habló acerca de su experiencia con Dimitrov y también con otros jugadores como Murray o Berdych, entre otros.

Raíces españolas: "Nací en Venezuela, pero mis abuelos, tanto maternos como paternos, son españoles. Desde muy pequeño pasaba casi todos mis veranos allí y a los 15 años me mudé a Barcelona. Estuve cuatro años en la Academia Sánchez-Casal. Mis padres también llevan 15 años viviendo aquí y ya no tengo familia en Venezuela".

Sus inicios con Murray: "Entrenábamos juntos en Barcelona y éramos compañeros en dobles durante nuestra etapa júnior. Rápidamente nos hicimos muy amigos pero yo me fui a Estados Unidos, concretamente a la universidad de Miami. Al poco de graduarme tuve una lesión y Andy me propuso que trabajara con él. Tuve que decidir si seguir jugando o dejarlo y comenzar a viajar con él, finalmente me incliné por lo segundo. En ese momento tenía 23 años. Pasé seis años junto a él y después otros dos con Berdych".

Influencia en el cambio anímico de Dimitrov: "No fue fácil, pero si delante tuyo tienes a un jugador de la calidad de Grigor, sólo necesitas concentrarte en recobrar la confianza. Mi objetivo consistía en potenciar sus armas y que se sintiera cómodo con lo que mejor sabe hacer. La idea era simplificar su plan de juego para más tarde incorporar otros aspectos".

Malos hábitos de Dimitrov: Él era muy joven y tenía que aprender lo que era bueno o malo para él. Ahora su entorno está limpio y ya no tiene nada a su alrededor que le perturbe o le distraiga. Se ha dado cuenta de que, para ser cada día mejor, su entorno tiene que alejarse de todas esas cosas. Eso lo ha hecho a la perfección este año y ya estamos viendo los frutos".

Cambios en su juego: "Como te dije, empezamos potenciando sus dos mejores armas, el saque y la derecha. Después tratamos de utilizar su potencia física y de velocidad en la pista. Es un jugador muy rápido con una gran habilidad para defender bolas increíbles".

Importancia de la edad a la hora de entrenar: "En mi caso, creo que ayuda a conectar mejor fuera de la pista. Tengo que encontrar un balance entre ser su entrenador y ser su amigo, puesto que se trata de una línea muy fina que hay que trabajar para no superar los límites. Lo hemos hecho bien y tenemos una gran relación dentro y fuera de la pista".

Comparación con Federer: "Que te comparen con alguien tan maravilloso, siempre es positivo. Eso significa que la gente entiende que tu estilo de juego es parecido. No es fácil de asimilar y mucho menos cuando estás empezando. Son jugadores que nada tienen que ver dentro y fuera de la pista. Al principio le costó asimilarlo, pero ahora es mucho más maduro y no tiene ningún problema con eso".

Experiencia en la Academia Nadal: "Le ayudó mucho. Ambos tienen muy buena relación y si tienes la oportunidad de trabajar con alguien como Nadal, no puedes decir que no. Con su actitud tanto dentro como fuera de la pista, es un modelo de cómo hay que comportarse. Estamos muy agradecidos por permitirnos trabajar allí durante el verano, a Grigor le ha ayudado mucho. Espero que podamos repetirlo en el futuro, aunque no ahora porque ya tenemos planificada la pretemporada en Mónaco antes de viajar a Australia".

Objetivos de cara al futuro: "El año que viene regresarán Murray, Djokovic, Nishikori, Wawrinka, etc. Por lo tanto el nivel va a aumentar mucho de cara a 2018, el top10 va a estar muy caro. Lo que sí puedo decir es que si mantiene este nivel, puede optar a cosas más grandes. Las experiencias que ha tenido le van a ayudar, se trata de un proceso de aprendizaje y gracias a la buena línea de juego que está mostrando en estos momentos, como mínimo mantendrá esta posición si no la mejora. Jugadores como Federer o Nadal llevan más de una década arriba, él sólo dos o tres. Ya estuvo cerca de ganar a Nadal en Australia, se le fue por detalles. Eso es lo que tenemos que trabajar, pero en otros aspectos como la preparación física, contamos con un equipo muy completo que le ha posibilitado no tener ninguna lesión en mucho tiempo".