Garbiñe Muguruza: "Volver a ser número uno es mi objetivo principal"

Garbiñe Muguruza celebrando la victoria frente a Jelena Ostapenko en primera ronda de las WTA Finals // Fuente: WTA

Garbiñe ha señalado en distintas ocasiones que el número uno supone una motivación extra ante la alta igualdad que hay en el tenis mundial con jugadoras como Venus Williams, Simona Halep, Karolina Pliskova o Caroline Wozniacki. “De niña siempre ha sido mi sueño. Estar en la cumbre es la mejor sensación, es genial haberlo vivido, porque ser la número dos no es lo mismo" comentó la española acerca del número uno.

La evolución y sobre todo la madurez de Garbi a medida del paso del tiempo van suponiendo que, se encuentre cada vez más confiada con su juego y sobre todo más segura, que hace que en multitud de ocasione racapacite los golpes y adquiera más temperamento y experiencia. Muguruza explica que la constancia es uno de los valores que la han llevado ha conseguir sus objetivos y seguirá presente para ir escalando nuevos retos.Sobre este aspecto, Garbiñe añadió: La constancia es lo importante, pero mi personalidad y la forma de jugar no son constantes, soy más temperamental”.

La exigencia de la española de origen venezolano es otro de los aspectos que le hacen mejorar cada partido, cada torneo cada año… "Me gustaría ser más rápida de pies, mejorar la volea, el saque. Las cosas que dependen más de una” explicó Garbiñe sobre este aspecto. La española, tiene multitud de ídolos y afirma que se fija mucho en los saques de las Hermanas Williams, la técnica de Roger Federer, la concentración de su amigo Rafa Nadal y el juego inteligente del serbio Novak Djokovic.

Muguruza, también tuvo tiempo de hablar sobre la más que polémica salida de Conchita Martínez como entrenadora de la Copa Federaciones. “Sí, me lo tomé mal. Me enteré de repente y de una manera no agradable. A Conchita le conozco desde hace mucho, siempre hemos conectado de manera natural” declaró trás enterarse de la noticia. La tenista, también dedicó unas palabras a su compatriota y amigo Rafa Nadal. “Cuando le ves en la pista se te sale el corazón, te apetece hacerte fan de él” señaló Garbiñe sobre el mallorquín.