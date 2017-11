David Ferrer: "Ojalá que la próxima temporada no sea la última que juegue"

Google Plus

Ferrer, durante un partido. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

En una entrevista que mantuvo este miércoles con la agencia de noticias EFE, David Ferrer, de 35 años y actual número 37° en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), expresó que el 2017 "no fue tan bueno" como lo esperaba y que el año entrante lo encarará sin asentarse metas concretas, pero que procurará que no sea el último de su carrera.

Durante un acto de la marca de automóviles Peugeot, la cual auspicia al valenciano, que se desarrolló en el Circuito del Jarama de Madrid, en el que también se presentaron Pablo Carreño Busta (N 10°), el bicampeón de rallyes Carlos Sainz y la cantante Edurne, un corresponsal de EFE le preguntó a Ferrer si la temporada 2018 marcaría el final de su actividad cómo profesional, a lo que este respondió: "No, espero que no, ojalá que. El año que viene pretendo no asignarme ningún objetivo específico, sino que quiero ir semana a semana, mejorando y disfrutando. Intentar divertirme en cada partido que juegue", expresó el originario de Jávea (Alicante), que obtuvo 27 títulos ATP'S y alcanzó su mejor ubicación en el escalafón mundial el 8 de julio de 2013, cuando escaló hasta la tercera (3°) posición, detrás de Novak Djokovic y Andy Murray, quienes por entonces eran el 1° y el 2°, respectivamente.

Ferrer exteriorizó el balance que hizo del 2017. Destacó que "tocó fondo" en el Masters 1000 de Miami, tras caer en la primera ronda del evento frente al argentino Diego Schwartzman, pero que el resto de los resultados fueron "positivos".

"No empezamos cómo hubiéramos querido, pero es cierto que en el verano nos fue bien, conquisté el ATP 250 de Bastad, Suecia, y disputé las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati". Pero reconoció que fue el peor año en cuanto a su puesto en la clasificación: "Obviamente ha sido un pésimo año con respecto al ranking, pero hago un balance positivo. Pude acabar entre los 40 mejores del mundo, tal como empecé, así que de cara al 2018 voy a afrontarlo con mayor entusiasmo".

El pupilo de Francisco Fogues se refirió al vigente vencedor del ATP World Tour Final de Londres, Grigor Dimitrov (3°), quien se convirtió en el primer debutante en el certamen que llegó al partido decisivo desde que lo lograse él mismo en el 2007, donde perdió ante Roger Federer en sets corridos (2-6, 3-6 y 2-6), y a David Goffin (7°), el finalista que cayó frente al búlgaro: "Dimitrov es un jugador con gran talento que ha explotado este año y, encima, es buena gente, al igual que Goffin. Es fabuloso que la gente pueda ver jugadores diferentes", sentenció.

Ferrer distinguió como un aparición favorable para los espectadores el surgimiento de una "nueva generación" de tenistas como Dimitrov, el alemán Alexander Zverev (de 20 años y 4°), el austriaco Dominic Thiem (de 24 años, 5°) o su compatriota Carreño Busta (de 26 años, 10°): "Es bueno que haya naciente camada, durante mucho tiempo han estado los mismos. El 2017 ha sido la vez que más se ha visto un cambio generacional: Goffin, Thiem, Carreño...Sim embargo, Roger (Federer) y Rafa (Nadal) se mantuvieron durante largos años y eso está al alcance de muy pocos", sostuvo.

El finalista de Roland Garros 2013 habló sobre quien lo derrotó en dicho encuentro culmine, el actual número uno del planeta tenis, Rafael Nadal. Catalogó como "muy bueno" el desempeño que el balear prolongó durante el año: "Líder del ranking, conquistó dos Grand Slams (el Abierto de Francia y el US Open), es espectacular para todos, pero el tenis en general, y más aún que sea español", remarcó.

Por otra parte, se tomó unos minutos para hacer alusión a otro deporte que sigue, el fútbol. El simpatizante del Barcelona y del Valencia consideró que es "una ventaja considerable" las 10 unidades de distancia que los dirigidos por Ernesto Valverde le sacaron al Real Madrid y al Altético de Madrid: "No sé si valdrán los 10 puntos (para ganar la Liga), pero es distancia importante, más sabiendo cómo está el campeonato, que los equipos como, el Madrid y el Atlético ganan muchísimos partidos. Encima está el Valencia jugando bien, que también me gusta, así que este año me está yendo todo perfecto: El Barcelona puntero y el Valencia segundo", concluyó el tenista, en modo de broma.