Tomas Berdych: "Disputaré menos torneos para esquivar las lesiones"

Tomas Berdych, actual número 19 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), reconoció ayer, en una entrevista con el medio checho Tyden, que su desempeño en esta temporada no ha sido favorable debido a las reiteradas lesiones que tuvo que afrontar y que el año entrante recortará la cantidad de torneos que disputará, con el objetivo de evitar el cansancio corporal, que le podría producir inconvenientes en su rendimiento, y mantenerse sano físicamente. "No ha sido un buen año para mí, pero eso se ha visto muy influenciado por las lesiones. No tengo nada específico de lo que me tenga que cuidar. Sólo quiero tener un 2018 bien preparado y sano, por lo tanto vamos a ver como lo organizaremos. Tendré que reducir el número de certámenes jugados y tomarme semanas libres para recuperarme", expresó.

A pesar de que perdió la posibilidad de obtener un título en 2017, en el ATP 250 de Lyon, Francia, porque que cayó en el encuentro decisivo ante el local Jo-Wilfried Tsonga por 7-6 (2) y 7-5, Berdych remarcó que fue a lo largo de las dos semanas que participó del tercer Grand Slams del año, Wimbledon, en donde sintió que su nivel estaba en condiciones óptimas: "En Londres fue el único torneo donde me sentí realmente bien y perdí en semifinales (ante Roger Federer). Eso lo dice todo", sentenció.

Luego de la derrota en los dieciseisavo de final en el ATP 500 de Beijing, China, contra Andrey Rublev por 6-1, 4-6 y 1-6, el jugador de 32 años finalizó su actividad tenística a causa de los problemas en la espalda. En consecuencia, se ausentó en los dos Masters 1000 que cierran la etapa de los torneos de dicha categoría: Shanghái, China, y París, Francia. Dicho cese de actividad obligado, le permitió meditar sobre como tendrá que administrar sus fuerzas en el calendario entrante: "Voy a tomarme mi tiempo para recuperarme bien, por ahora estoy contento con el proceso. Jugaré sólo cuando esté en plenas condiciones para evitar que el cansancio no me deje jugar bien, así como lesiones porque cuesta mucho recuperar el ritmo tras ellas", concluyó.

Berdych comparte junto a Novak Djokovic (codo derecho), Stan Wawrinka (operación en rodilla izquierda), Kei Nishikori (muñeca derecha), Andy Murray (cadera) y Milos Raonic (pantorrilla) la nómina de jugadores que no culminaron la temporada por dolencias físicas. Esta deberá funcionar como una alerta y ser tenida en cuenta por los organizadores del circuito ATP al momento de planificar la agenda de certámenes. Tendrían que aminorar el desgaste que este genera para preservar el estado de los atletas y, además, garantizarle al público un espectáculo donde estén presente todas las figuras.