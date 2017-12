Daria Gavrilova: "El top ten es la meta"

Foto: Zimbio

Daria Gavrilova ha cumplido su sueño de ser una estrella de televisión, sin embargo la razón por la que esperaba serlo es muy distinta a su plan original. La tenista australiana se ilusionaba con ser estrella de cine, hoy es top-20 de la WTA y va por más. "Quería ser una estrella de películas cuándo tenía 12", comentó Gavrilova en entrevista con The Sydney Morning Herald. "Ya no estoy interesada en eso". Ahora su meta es ser de las mejores tenistas del mundo. Con 23 años de edad, Gavrilova cumple siete como profesional. Este 2017 ha sido el mejor de su carrera y es que consiguió su primer título en el tour.

Dominika Cibulkova fue su victima en New Haven. Un partido que Gavrilova llevó a tres sets tras haber perdido el primero. La seleccionada nacional en los pasados Juegos Olímpicos vino de atras para obtener su primer título. Por más veces que Gavrilova se ve en televisión, no puede ocultar el hecho de que ella se impresiona a si misma. "Es un poco raro verme y ver como me sentía en la cancha. Verlo en televisión es algo extraño", comentó la jugadora también conocida como "Dasha".

No cabe duda de que Gavrilova se divierte haciendo lo que más le gusta que es jugar tenis. Tiene una personalidad divertida como pocas en el tour. Su nivel de juego empieza a emparejarse con su carisma. Para el Australian Open será una jugadora sembrada al encontrarse en la posición 25 del ranking. "Amo jugar en casa, la afición siempre me respalda y realmente lo puedo sentir", afirmó la australiana. "No me enfoco en controlar mis emociones durante los partidos. Lo que sea que pase, no me ocupo en controlar lo que siento".

Gavrilova arrancará la temporada 2018 como una de las favoritas en Sydney. El torneo contará con la presencia de seis ganadoras de Grand Slam y 20 de las mejores 30 jugadoras del mundo incluida Venus Williams. Ver a tantas figuras en un solo lugar era algo que le parecía irreal a Gavrilova al inicio de su carrera. "Caminar al vestidor y ver todo lo que estaban haciendo, parecia que las estaba fanatizando", añadió la tenista nacida en Rusia pero que ya se considera una Australiana más.

"El top ten es la meta", dice Gavrilova entusiasmada. "Sería muy bonito lograr eso". El 2018 año será para Dasha un año de consolidación. Su título en Connecticut la motiva a pensar en ganar más y más este año entrante. Ha sido comparada con el gran Lleyton Hewitt, alguien a quien ella admira desde pequeña. Desde que Gavrilova se instaló entre las mejores 40 del mundo en el 2015, su carrera sigue en linea ascendente. Ahora, como la segunda mejor australiana en el ranking, la meta es alta y es ser parte del top-10.