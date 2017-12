Anuario VAVEL 2017. Richard Gasquet: una irregularidad marcada por una operación de apendicitis

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Richard Gasquet, un jugador clásico, de los que siempre han estado ahí y que por problemas físicos y una pequeña crisis de resultados, se han visto su ránking muy perjudicado respecto a lo que acostumbran este tipo de jugadores que año tras año siempre han rondado el top 10 e incluso el top cinco, como muestra el mejor ránking del galo, número siete.

Gasquet no se sintió nada cómodo en la primera parte del año, y con la llegada de la tierra batida, su tenis apenas notó mejoría, provocando una pequeña crisis de juego y resultados en él que le hizo que el francés volviera a sus orígenes para sumar su primer y único título del año en el circuito Challenger, a partir de ahí parece que Richard mejoró algo sus sensaciones afrontando con un poco más de regularidad la recta final de este 2017, donde no ha sabido aprovechar su oportunidad como si lo han hecho otros jugadores de su estilo. Sin embargo, pese a uno de sus peores años como profesional Gasquet sigue ahí, sin destacar en los Grand Slams y con muchos problemas físicos no se ha caído del todo y tiene un buen ránking (31) para organizarse un calendario adecuado de cara a la próxima campaña.

Comienzo de año prometedor

El 2017 de Richard Gasquet comenzó en Perth, con la ya tradicional Copa Hopman donde su país, Francia, logró la victoria en una final muy apretada frente a Estados Unidos. Más tarde, Gasquet cumplió con las expectativas en el primer Grand Slam del año. El francés llegó con mucha solvencia a la tercera ronda del Open de Australia donde finalmente, cayó ante la gran figura del torneo con permiso de los finalistas, Grigor Dimitrov en tres mangas.

Tras su paso por Australia, Richard Gasquet colaboró con Francia a conseguir el pase de ronda frente a Japón con su imponente victoria sobre Taro Daniel. Una semana más tarde, el galo daba motivos para el optimismo alcanzando la final en su torneo predilecto, donde defendía título, Gasquet, cayó ante Alexander Zverev en la final en el ATP 250 de Montepllier. Una semana después, Tomas Berdych se encargaba de dejar a "Richie" fuera de combate en el ATP 500 de Rotterdam. Tras un mes intenso de competición por Europa, el francés no pudo con su compatriota Lucas Pouille en las semifinales del ATP 250 Marsella. En el mes de Marzo, llegó la operación de Apendicitis que frenó en seco toda la progresión que Gasquet venía mostrando a lo largo de los primeros meses de competición con grandes resultados sobretodo, en la gira indoor.

Con la resaca de la operación, mala gira de arcilla

La temporada de tierra batida de Gasquet fue para olvidar. Tras caer de manera estrepitosa ante Yuichi Sugita en el ATP 500 de Barcelona, cedió en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril contra todo un hueso como Kevin Anderson, para caer en tercera ronda de Roland Garros ante un Gael Monfils bastante inspirado aquel día .Una oportunidad que Richie desperdició en París, donde siempre se espera algo más de el debido a su condición de local.

Reacción sobre el pasto

Richard Gasquet mostró una mejor imagen en la gira de hierba con unas positivas semifinales en el ATP 500 de Halle ante Alexander Zverev, ídolo local. Mismo resultado tuvo en el ATP 250 de Eastbourne donde precisamente, volvió a ser eliminado por su amigo Gael Monfils en un gran encuentro.

Sin duda, Wimbledon fue una gran decepción para un Gasquet del que se esperaba mucho en el tercer Grand Slam del año donde otro veterano como David Ferrer sorprendió al galo y le derrotó en tres sets. A pesar de estos brotes verdes en la gira de hierba, Gasquet no encontró su mejor tenis en los Masters 1.000 de Montreal y Cincinnati cayendo en segunda ronda ante Alexander Zverev y Rafael Nadal respectivamente. En el US Open, se vio la enésima decepción del francés que cayó en su debut ante Leonardo Mayer en cuatro mangas. Gasquet necesitaba resultados y solicitó una Wild Card para el Challenger de Szczecin donde cosechó su primer y único título del año, en Polonia, Gasquet se reencontró con la victoria derrotando a Florian Mayer en la final.

Buen final de año, aunque continuaron las derrotas inesperadas

Richard comenzó muy mal la recta final de la temporada cayendo en su debut en el ATP 250 de Metz, donde cayó de manera sorpresiva ante Denis Istomin, todo un hueso en este tipo de torneos. La gira asiática de Gasquet fue muy positiva cosechando hasta dos cuartos de final en el ATP 500 de Tokyo y en el Masters 1.000 de Shanghai donde fue apeado por David Goffin y Roger Federer respectivamente.

En el ATP 500 de Vienna, Gasquet repitió cuartos de final cayendo ante Lucas Pouille en dos sets, en Vienna, pese a caer en cuartos de final, Richard derrotó a Dominic Thiem, máximo favorito al título en aquella ocasión. Unos días más tarde, Gasquet ponía punto y final a su temporada de individuales en el Masters 1.000 de París, donde llegó hasta la segunda ronda, aquel día, Grigor Dimitrov fue su verdugo. La temporada de Gasquet terminó en Lille, donde Francia logró coronarse como campeona de la Copa Davis ante Bélgica, Gasquet, logró darle a su equipo el punto de dobles junto a Pierre Hugues Herbert.