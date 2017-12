Thiem: "En general, ha sido un año muy bueno"

Dominic Thiem durante un partido en las Nitto ATP Finals de Londres. Foto: zimbio.com

Ha finalizado 2017 con el mejor ránking de su carrera, el número cinco del mundo, y, pese a su discreto final de temporada, Dominic Thiem reconoce sentirse contento con su nivel mostrado este año. En declaraciones a la web oficial de la ATP, el austríaco hace balance del mejor año de su carrera.

Balance positivo: "En general ha sido una buena temporada, seguro. En el inicio me sentí muy cómodo. He terminado el año entre los cinco mejores del mundo, por eso pienso que debo sacar más cosas positivas que negativas de esta temporada. Quizá si hubiese mantenido un poco más el nivel mostrado en tierra hubiera sido todavía mejor temporada, pero ,en general, ha sido un año muy bueno".

Mantenerse en la élite: "Llevo casi dos años entre los mejores. He sido capaz de mejorar algunas facetas de mi juego, pero es evidente que tengo que ser más consistente, ese sigue siendo el objetivo de cara al año que viene. Ese y continuar ofreciendo un gran nivel en tierra batida".

Referente en arcilla: "Ha sido una gran temporada en esta superficie. He perdido muy pocos partidos y sólo han sido frente a grandes jugadores como Djokovic, Nadal o Goffin. Ser consistente en tierra me permite estar más preparado para rendir mejor en otras superficies".

Victoria contra Nadal en Roma: "Ese partido fue extraordinario. Fue uno de esos días en los que sientes que no puedes fallar no una sola pelota. En esta superficie, si me encuentro con confianza, siento que puedo ganar a cualquiera".

Importancia de la preparación física: "El aspecto físico es muy importante. no estoy del todo contento por cómo me han ido las cosas este año, no he podido trabajar en ese aspecto todo lo que me gustaría. Me enfoqué más en el tenis y esa es una de las cosas que me he propuesto mejorar a partir de ahora. El objetivo es estar al 200% en el comienzo de la temporada".

Presión de los que vienen por detrás: "Hay una serie de jugadores que vienes pisando fuerte y que tratarán de meterse en el top 10. Me tocará defender este estatus que tengo ahora y eso me motiva bastante".

Thiem comenzará el 2018 en el torneo de Pune (India), aunque antes estará presente en el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi, torneo de exhibición del 28 al 30 de diciembre y que contará también con la presencia de Rafa Nadal, Novak Djokovic o Stan Wawrinka, entre otros.