Wawrinka y Raonic, bajas para el torneo de exhibición de Abu Dabi

Stan Wawrinka en Wimbledon 2017. Imagen: Zimbio.

Las lesiones de Stan Wawrinka y Milos Raonic se van a prolongan más de lo que se creía. Los dos tenistas, que tenían pensado volver a las pistas en un torneo de exhibición en Abu Dabi, no se han recuperado a tiempo de sus respectivas lesiones y tendrán que posponer su regreso. El Mubadala World Tennis Championship, creado en 2008, se celebra en Abu Dabi y es un torneo de exhibición para tenistas profesionales en el que solo se juega la modalidad de masculino individual. El torneo, que se disputa en la Ciudad Deportiva Zayed, tendrá lugar del 28 al 30 de diciembre.

Ambos tenistas pusieron el cierre a la temporada 2017 antes de tiempo. Wawrinka no compite desde julio, donde cayó eliminado en primera ronda de Wimbledon. Después del torneo anunció que se iba a someter a una operación para tratar los problemas que venía sufriendo en su rodilla izquierda. El suizo volvió a entrenar el pasado mes de noviembre, y aunque sigue teniendo dolor en su rodilla había previsto su regreso para este torneo. La lesión no ha sido el único contratiempo para Wawrinka, ya que además Magnus Norman ha dejado de ser su entrenador, con el cual ha ganado los tres Grand Slam que posee. Por su parte, Raonic puso fin a su temporada en octubre tras el ATP de Tokio. El canadiense, que ya se bajó del US Open por una lesión en su muñeca y tuvo que descartar finalmente el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 ATP de París-Bercy por un problema en la pantorrilla que arrastraba desde Tokio. En un año marcado por las lesiones que le han impedido ser competitivo, el canadiense, que comenzó el año siendo el número tres del mundo, ha caído hasta la posición número 24.

Los encargados de sustituirlos son Kevin Anderson y Andrey Rublev, completando el cuadro junto a Rafa Nadal, Novak Djokovic, Pablo Carreño y Dominic Thiem.