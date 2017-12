Anuario VAVEL 2017. Feliciano López: un título, pero pocas alegrías

Google Plus

Feliciano López ha cuajado un año muy irregular, ganando un título en Queen's (uno de los títulos más importantes de su carrera) y llegó a otra final en Stuttgart. Aun así, el toledano no ha mostrado su mejor imagen fuera de la hierba y durante los tres primeros meses fue incapaz de ganar dos partidos consecutivos. Repasamos el año del número 36 de la clasificación ATP.

Muy mal inicio

Feliciano comenzó el 2017 representando a España en la Copa Hopman junto a Lara Arruabarrena pero solo fue capaz de ganar un partido de los tres: perdió en sets corridos contra Kyrgios y en tres sets contra Sock, su única victoria fue en sets corridos contra Adam Pavlasek. España quedó tercera en la fase de grupos y cayó eliminada. La temporada ATP de Feliciano comenzó en Auckland y comenzó con victoria pero sin convencer apenas ya que necesitó tres sets para derrotar al jugador invitado por la organización, Michael Venus (ajeno al top 1000 de la ATP). Quedó claro que ese inicio tan flojo era por problemas físicos ya que Feli no disputó su partido de segunda ronda ante Jeremy Chardy. El Abierto de Australia 2017 fue un visto y no visto en la carrera de Feliciano López ya que cayó derrotado en sets corridos ante un Fabio Fognini que fue superior en todo momento.

Tras esa dura eliminación en Australia, Feliciano se concentró en los torneos sobre pista cubierta en el mes de febrero. Inició el segundo mes del año en Montpellier y logró su segunda victoria del año, esta vez ante Julien Bennetau, en tres sets y salvando una bola de partido. En segunda ronda fue eliminado por Benoit Paire en sets corridos. En Rotterdam fue incapaz de pasar la primera ronda ya que Herbert le eliminó en dos igualadas muertes súbitas. El nivel de Feliciano no mejoraba en las pistas cubiertas y probó suerte en Acapulco dos semanas después pero no pudo con Jordan Thompson a pesar de haber ganado el primer set de forma contundente.

Indian Wells y Miami 2017 fueron otro visto y no visto en su carrera, López cayó derrotado en tres sets en la primera ronda de Indian Wells ante Dusan Lajovic y también fue eliminado en tres sets ante Malek Jaziri en la primera ronda de Miami. Feliciano decía adiós a la primera gira sobre pista dura del año con tan solo dos victorias, ambas ante rivales inferiores y en tres sets y solamente pudo sumar 50 puntos. El español ya acumulaba seis derrotas en los torneos ATP en 2017, ocho en total.

Mejoría sobre arcilla

A pesar de que la tierra batida no es su fuerte el español cuajó una buena actuación en la mayoría de los torneos. Comenzó la gira de arcilla en Houston donde logró alcanzar sus primeros cuartos de final de la temporada, derrotó a Fratangelo en sets corridos en la primera ronda y a Chung en tres sets en la segunda. Sin embargo, Jack Sock le derrotó en los cuartos en un gran partido de más de dos horas. En la primera ronda de Montecarlo sumó su primera victoria a nivel Masters 1000 del año ante Daniil Medvedev en sets corridos, pero no estuvo muy afortunado en el sorteo ya que se tuvo que ver las caras con Alexander Zverev en la segunda ronda y este le eliminó en sets corridos.

Feliciano tuvo el privilegio de retirar oficialmente del tenis a Albert Montañés en el Conde de Godó. El toledano le derrotó en sets corridos y tan solo cedió cuatro juegos en todo el partido. Aun así, en la tercera ronda se tuvo que ver las caras con Andy Murray y el número uno del mundo por esas fechas le derrotó gracias a dos roturas de servicio decisivas. Tras el Godó, López disputó uno de los torneos que más le gustan, el de Madrid, el toledano derrotó a Ernesto Escobedo en sets corridos en la primera ronda y a Simon en tres sets en la segunda ronda (esta fue una de las mejores victorias de la temporada hasta esa fecha). Sin embargo, en la tercera ronda se iba a ver las caras con Novak Djokovic y este al igual que Andy Murray en el Godó con dos roturas decisivas se llevó la victoria ante el ídolo local. En Roma fue derrotado por David Ferrer en la primera ronda en la que fue la victoria 700 del valenciano a nivel ATP.

En Roland Garros logró su primera victoria a nivel de Grand Slam en 2017 ante Bjorn Fratangelo en sets corridos. En la segunda ronda logró una de las mejores victorias de la temporada y en uno de sus mejores partidos de la temporada, derrotó a David Ferrer por primera vez en su carrera en una pista de tierra batida en un auténtico partidazo de cinco sets. Aun así, su triste nivel al servicio le iba a pasar factura contra Marin Cilic ya que este le derrotó fácilmente en sets corridos. Feli logró mejorar considerablemente su nivel en la gira de tierra batida, consiguiendo alcanzar unos cuartos de final y tres terceras rondas en torneos de mucho prestigio.

Una de las mejores giras de hierba de su vida

Su gira de hierba comenzó con una victoria en sets corridos ante Gilles Simos en el ATP250 de Stuttgart. Logró su segunda victoria consecutiva tres sets ante Jeremy Chardy en la segunda ronda. En los cuartos de final derrotó a un tenista top como es Tomas Berdych de nuevo en tres sets. Mischa Zverev fue su víctima en las semifinales, el español se impuso al alemán en un partido repleto de jugadas de saque y volea y que contó con tan solo una rotura de servicio. Gracias a esta victoria ante Zverev alcanzó su primera final en 2017. Se enfrentaría en ella a Lucas Pouille pero fue incapaz de alzarse con su primer título de la temporada a pesar de llevarse el primer set. Pouille lograba su segundo título de la temporada y su primero sobre hierba.

Tras una buena actuación en Stuttgart llegaría una de las mejores semanas de su carrera deportiva en Londres. La victoria de más prestigio de la temporada fue sin duda la que logró ante Stan Wawrinka en la primera ronda de Queen´s. Le siguieron la segunda victoria consecutiva en dos semanas ante Jeremy Chardy (esta vez en sets corridos) y ante Tomas Berdych en tres sets. En las semifinales iba a tener su oportunidad para tomarse la revancha ante Grigor Dimitrov (este le derrotó en la final de 2014) y no la desaprovechó ya que Feliciano logró derrotar a Dimitrov y meterse en su segunda final consecutiva en dos semanas. La final de Queen´s fue sin duda una de las mejores de la temporada y Feliciano tras salvar una bola de partido fue capaz de derrotar a Marin Cilic y ganar uno de los títulos que más se le habían resistido durante estos años.

A pesar de haber jugado su mejor tenis en mucho tiempo en las tres semanas previas a Wimbledon, Feliciano fue incapaz de superar la primera ronda en el Grand Slam. Las molestias jugaron un papel importante en su derrota ante Adrian Mannarino en la primera ronda, el español cedió los dos primeros sets y a pesar de ganar el tercero se vio muy tocado físicamente y se acabó retirando al inicio del cuarto set. Aun así, su pobre Wimbledon no iba a manchar su gran actuación sobre la hierba en 2017.

Flojo verano

Tras su retirada en la primera ronda de Wimbledon se tomó un par de semanas libres para centrarse en su defensa del título en Gstaad, pero no pudo superar la segunda ronda al ser derrotado por Yannick Hanfmann, que alcanzaría posteriormente la final. Tras su defensa no exitosa en Suiza, disputó el torneo de Los Cabos en México, derrotó a Ebden en la segunda ronda pero en los cuartos de final desperdició unas cuantas bolas de partido y fue eliminado en la muerte súbita decisiva por Damir Dzumhur.

En Montreal fue eliminado en la primera ronda por Hyeon Chung en tres sets y una vez más en la muerte súbita del tercer set. Aun así, se tomó la revancha ante Chung la siguiente semana en Cincinnati donde derrotó al coreano en sets corridos por 7-6 y 6-3. Feliciano no iba a ser capaz de superar la segunda ronda ya que Grigor Dimitrov fue muy superior a él durante todo el partido y le derrotó en sets corridos. En el US Open logró dos victorias importantes ante Andrey Kuznetsov y ante Fernando Verdasco, ambas en cuatro sets pero Roger Federer (que no llegaba en un buen momento) le eliminó fácilmente.

Final de temporada sin sobresaltos

Jugó dos torneos de la gira asiática, Tokio y Shanghái, en el primero fue eliminado en la primera ronda ante el que iba a ser campeón al acabar la semana, David Goffin. Iba a lograr su única victoria en la primera ronda de Shanghái ante Ivo Karlovic al que derrotó en dos muertes súbitas. No iba a poder superar la segunda ronda ya que iba a ser derrotado por Alexandr Dolgopolov a pesar de haber estado break arriba en el set definitivo.

Al acabar la gira asiática, tan solo disputó dos torneos de la gira sobre pista cubierta. En el primero de ellos (el de Viena) fue eliminado en la primera ronda por Gasquet en sets corridos y el toledano tan solo fue capaz de lograr cinco juegos. En París logró su última victoria de la temporada, concretamente ante el mismo rival ante que logró su última victoria en 2016, ante el francés Herbert. Sin embargo, no pudo superar la segunda ronda ya que fue eliminado por Lucas Pouille y debido a ello su temporada se acababa oficialmente. Feliciano buscará en 2018 algo más de regularidad e intentar escalar en la clasificación para poder volver al top 30 en algún momento. El toledano cumplirá 37 años en 2018 pero aún no piensa en la retirada y se ve capaz de lograr algún que otro éxito como los que ha logrado en este 2017.