Anuario VAVEL 2017. Benoit Paire: un talento apagado por el temperamento

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Al hablar de talento y actitudes reprochables dentro de una cancha de tenis, cualquier allegado a dicho deporte se le vienen a la mente los australianos Nick Kyrgios y Bernard Tomic, quienes son los principales abanderados que unifican ambos criterios. Sin embargo, hay otro jugador que puede compartir esa distinción con ellos: Benoit Paire. El actual número 41 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), a lo largo de 2017, participó de 33 certámenes, no logró ningún título y cerró el año con un registró de 31 victorias y 31 derrotas. Pero, sin dudas, la particularidad destacada que rodea a la figura del galo son los ataques de furia que exhibe en los partidos donde en resultado, y su propio rendimiento, no le están a favor.

Luego de haber sido expulsado de la delegación francesa de tenis que participaba en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por Arnaud Di Pasquale, quien en ese momento era director técnico del equipo y que tomó la decisión en consenso con la Federación Francesa de Tenis (FFT), a causa de actos de indisciplina, infracciones y discusiones con integrantes del grupo de trabajo, se supondría que Paire mejoraría sus modos de actuar para no caer en constantes cuestionamientos. Eso no fue así. La relación con el ente que regula el tenis en su nación se rompió, de forma tal que, el actual entrenador del conjunto local de Copa Davis, Yannick Noah (campeón de Roland Garros 1983), no lo tuvo en cuenta para disputar ninguna serie de la competencia en esta temporada, donde Francia levantaría su décima corona.

Además, dentro del calendario ATP, el galo también mostró sobresaltos en diversos encuentros. En el partido de primera ronda del ATP 500 de Halle, Alemania, Paire se enfrentó ante Florian Mayer. Tras perder su saque en el segundo game del partido, estrelló su raqueta contra el piso y contra la red, cuando se dirigía a cambiarla, para descargarse. Eso le valió el primer "warning" en un duelo que recién comenzaba. Posteriormente, después de errar la devolución del servicio de Mayer, golpeó la pelota groseramente hacia la tribuna, lo que le costó una penalización de un punto. Al final del mismo juego de servicio, el nacido en Aviñón no disputó la bola, sino que la lanzó intencionalmente afuera, lo que para el juez de silla significó penarlo con un game en su contra y que el marcador pase de estar 0-3 a 0-4. Finalmente, Mayer se sobrepuso por 6-0 y 6-4, y dejó en evidencia una característica usual del francés, que su temperamento tape su talento.

Un inicio con altos y bajos

Paire comenzó la agenda 2017, y la puesta a punto para el Australia Open, con dos torneos ATP 250. El primero fue el Chennai Open, India. Superó a Konstantin Kravchuk, Yuki Bhambri y Aljaz Bedene en las primeras tres instancias para situarse en la semifinal, donde caería frente a Roberto Bautista Agut por doble 3-6. El evento de Sídney, Australia, fue el siguiente destino. Ahí sufrió un rápido adiós porque perdió ante Alex De Minaur en su estreno por 3-6, 6-3 y 6-7 (1).

En el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, derrotó al alemán Tommy Hass y al italiano Fabio Fognini en la primera y segunda ronda, respectivamente. Dominic Thiem fue su verdugo en los treintaidosavos de final, ya que lo despachó en cuatro sets (1-6, 6-4, 4-6 Y 4-6). Volvería a estar entre los mejores cuatro de un torneo en el ATP 250 de Montpellier, Francia. Karen Khachanov, Feliciano López y Dustin Brown fueron sus víctimas en el camino hacia la semifinal. Pero su compatriota Richard Gasquet frenaría su marcha por doble 2-6. Los próximos resultados serían, claramente, negativos. Fueron cuatro derrotas consecutivas en el debut: Ante Marin Cilic en el ATP 500 de Rotterdam, Holanda; contra Daniil Medvedev en el ATP 250 de Marsella, Francia; frente a Roger Federer en el ATP 500 de Dubai, Emiratos Arabes Unidos, y ante Taylor Fritz en el primer Masters 1000 del calendario, Indian Wells, Estados Unidos.

En Miami, USA, donde se desarrolla el segundo Masters 1000, que en 2019 abandonará su complejo en Key Biscayne para mudarse al Hard Rock Stadium (estadio del equipo de futbol americano Miami Dolphins), Paire retomó la senda de triunfos y venció a Martin Klizan en la ronda inaugural e hizo lo mismo con Pablo Cuevas en la siguiente. Hasta que Donald Young lo doblegó en la tercera instancia por 6-7 (2) y 4-6). Un inicio de año que funcionó como augurio del transcurso de la temporada, buenos rendimientos, que se intercalarían con malos resultados.

El ritmo se mantiene

Paire bajó una categoría para intentar adquirir regularidad. Participó en el Challenger de Sophia Antipolis, Francia. Venció al argentino Marco Trungelliti, al belga Kimmer Coppejans, al hungaro Marton Fucsovics y al eslovaco Jozef Kovalik para acceder al partido culmine. Pero no pudo levantar el trofeo debido a que Aljaz Bedene lo dominó en la final por doble 2-6.

Empezó la etapa de polvo de ladrillo en el ATP 250 de Marrakech, Marruecos. En el debut sobrepasó a Carlos Berlocq. Luego, a Radu Albot y a Tommy Robredo, respectivamente. El alemán Philipp Kohlschreiber lo esperaba en su tercera semifinal del 2017. Pero, una vez más, perdió por 2-6 y 2-6.

En el Masters 1000 de Montecarlo se despidió en la primera ronda ante Tommy Haas por 2-6 y 3-6. El ATP 500 de Barcelona, España, era la próximo parada. Pudo ganarle al local Marcel Granollers, pero en los dieciseisavos de final lo detuvo el argentino Horacio Zeballos por 4-6, 6-3 Y 6-7 (3). En el ATP 250 de Estoril sucedió los mismo que en Montecarlo. Un español se encargaría de sellar su adiós en el estreno, en esta oportunidad fue Nicolás Almagro por 3-6 y 2-6.

Fue el artífice de un batacazo en el Mutua Madrid Open, el cuarto Masters 1000 de la temporada, cuando, tras superar a Pablo Carreño Busta en el encuentro inaugural, pudo sobreponerse al Stanislas Wawrinka, en la 2R, por 7-5, 4-6 Y 6-2. En la tercera ronda, Pablo Cuevas le puso fin a sus esperanzas de continuar avanzando.

Posteriormente, se vio las caras, y venció, a su compatriota Nicolás Mahut en el debut del Masters 1000 de Roma, Italia. En 2R se enfrentó, nuevamente, a Wawrinka y el partido también se extendió a tres sets, pero en esta ocasión el triunfo se inclinó para el suizo. Volvió a caer en el estreno del ATP 250 de Lyon, Francia, ante Jordan Thompson. Estos resultados no dejaban buenas sensaciones para afrontar el segundo "major" de la temporada.

En Roland Garros no le tocó un estreno para nada fácil, debía luchar ante el nueve veces campeón, que luego se convertirían en diez, Rafael Nadal. El partido duró una hora y 52 minutos, y el triunfo fue para el mallorquín por 1-6, 4-6 y 1-6. De esta manera, el francés padecía su novena derrota en primera ronda en lo que iba del 2017.

Segunda mitad de la temporada

La preparación para actuar en el cuadro principal de la catedral del tenis comenzó en el ATP 250 de Stuttgart, Alemania. Tuvo que superar a Viktor Troicki, Peter Gojowczyk y Jerzy Janowicz para avanzar a su quinta semifinal del año. Su coterráneo Lucas Pouille le otorgó una derrota más en esta instancia. Fue un encuentro duro que terminó declinado en su contra por 6-7 (5) y 5-7. El ATP 500 de Halle, Alemania, era la siguiente estación. Tropezó en el partido inaugural frente al local Florian Mayer por 0-6 y 4-6.

Había llegado la hora del tercer Grand Slam del 2017, Wimbledon. Rogerio Dutra Silva fue su víctima en la primera ronda. Hizo lo mismo ante Pierre-Hugues Herbert y Janowicz en las dos instancias siguientes. Pero, en los dieciseisavos de final, Andy Murray lo venció por 6-7 (1), 4-6 y 4-6.

Kenny De Schepper, en el ATP 250 de Umag, Croacia, le propinó a Paire su décima derrota en 1R, fue por 2-6, 6-4 y 3-6. En el ATP 500 de Hamburgo, Alemania, doblegó a Dmitry Tursunov en su estreno, pero cayó ante el argentino Nicolás Kicker en 2R por 4-6 y 6-7 (7).

El galo disputó, únicamente, dos torneos previos al US Open. El primero fue el Masters 1000 de Montreal, Canadá, donde venció a Young en el debut para luego sucumbir frente a Jared Donaldson por 2-6 y 5-7. El segundo fue el Masters 1000 de Cincinnati, USA, evento que le suministró su caída número 11 en duelos de primera ronda, esta vez ante Mitchell Krueger por 2-6 y 1-6. En el Abierto de los Estados Unidos, luego de torcer a Lukas Lacko, accedió a los sesentaicuatroavos de final, donde Mischa Zverev lo derrotó en un arduo encuentro que se prolongó a cinco parciales: 3-6, 2-6, 6-3, 7-6 (3) y 5-7.

Posteriormente a New York, llegaría su única final en certámenes relevantes del 2017. Fue en el ATP 250 de Metz, Francia. Batió al joven griego Stefanos Tsitsipas, a Granollers, al belga David Goffin y el georgiano Nikoloz Basilashvili para instalarse en el duelo decisivo, donde lo aguardaba Gojowczyk. El resultado favoreció a su rival por 5-7 y 2-6.

Gira asiática y fin del calendario

Durante el comienzo del tramo que concluye la agenda del circuito, que se disputa en Asia, sufrió tres caídas consecutivas en la primera ronda del ATP 500 de Tokyo, Japón, contra Yuichi Sugita por 4-6 y retiro; en el Masters 1000 de Shanghái, China, ante Frances Tiafoe por doble 4-6 y en el ATP 250 de Antwerp, Bélgica, frente a Joao Sousa por 4-6, 7-6 (2) y 5-7, que aumentaron a 14 su registro negativo de derrotas en debuts.

En el ATP 500 de Basilea, Suiza, consiguió su última victoria del año en el encuentro inaugural ante Steve Johnson por 6-3 y 7-6 (4), para situarse en la 2R. Federer lo superó, con facilidad, por 1-6 y 3-6. Gasquet y el belga Romain Barbosa, en el Masters 1000 de París y en el Challenger de Mouilleron Le Captif, ambos en Francia, respectivamente, avasallaron a Paire y sellaron en 16 su récord desfavorable de caídas en primeras rondas del 2017.

El francés consumó una temporada con buenos resultados, con seis semifinales (cinco en el ATP Tour y una en el Challenger Tour) y dos finales (una ATP y otra Challenger), pero donde también sobresalió por sus exabruptos dentro y fuera de las pistas, algo que deberá modificar si pretende adquirir regularidad, escalar en el escalafón y que, nuevamente, su federación lo tenga en consideración para formar parte del plantel que dispute la Copa Davis.