Milos Roanic: "Estoy al 100% de salud pero sólo al 80% de ritmo físico"

Roanic quiere volver a los primeros planos | Foto: Zimbio

El ex número tres y actual 24 del ranking mundial fue consultado sobre los tenistas favoritos para quedarse con el Abierto de Australia: “Si usted piensa en cómo terminó la temporada pasada, Roger [Federer] y Rafa [Nadal] son ​​los favoritos, pero es difícil descartar a los chicos cuando tuvieron tiempo para entrenar. Creo que Roger lo probó para muchas personas en ese sentido", señaló

Las reiteradas lesiones en el 2016 y 2017 han sido un gran dolor de cabeza para Milos Raonic. Sin embargo, sueña con recuperarse y que el 2018 pueda tener otro color, en el que consiga volver a estar entre las mejores raquetas del mundo: “Estoy al 100% de salud pero sólo al 80% de ritmo físico. Me hubiera gustado tener un poco más de entrenamiento en la pretemporada, pero mis lesiones han retrasado los plazos. Me siento mejor que el año pasado porque tuve más tiempo para prepararme. El año pasado la temporada terminó tarde para mí, por lo que el tiempo fue limitado y todo terminó siendo apresurado. Ahora he tenido tiempo recuperarme", explicó.

Y se siente con fuerza para el nuevo curso que arrancara en apenas unas semanas en territorio oceánico: “Me siento mejor que el año pasado, porque tuve más tiempo para prepararme. El año pasado, la temporada terminó tarde para mí, así que el tiempo fue limitado y todo terminó con prisa. Ahora tuve tiempo para descansar y me "recuperar", comentó el ganador de ocho títulos de ATP. Por último, el ganador de Wimbledon en el 2016, se refirió a sus expectativas en Melbourne: “El Australian Open es mi Grand Slam más consistente y donde siento que he tenido las mejores oportunidades. Es una pena que en los últimos dos años he tenido lesiones, pero siempre me sentí bien con la forma en que jugué aquí".