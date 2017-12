Nick Kyrgios: "Tengo que cuidar más mi cuerpo, no es bueno que juegue a baloncesto"

Nick Kyrgios durante un partido en el MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Cuándo Nick Kyrgios no estaba jugando tenis, se le podía encontrar jugando basquetbol, pero eso ya no será así. El tenista de 22 años ha decidido dejar el deporte ráfaga a un lado con tal de mejorar su rendimiento en su trabajo. Kyrgios es conocido en el tour por sus desplantes ante rivales y en algunos casos hacia el juez de silla. Es de los pocos jugadores que al momento no tienen un entrenador. Al mismo tiempo considera que debe hacer algunos cambios si quiere escalar posiciones en el ranking. “Estaba jugando demasiado a baloncesto, y no era bueno para mi cuerpo," aseguró Kyrgios. "No era lo más inteligente, sé que tengo que cuidar más mi cuerpo."

El ganador de tres torneos de ATP se fue en blanco durante el 2017. Acabó el año en la posición 22 del ranking mundial y ha llegado a ser el número 13 en la lista. Kyrgios no acelera la búsqueda de alguien que guíe sus entrenamientos. Tiene tres años funcionando de esa forma y no cree que vivir sin entrenador sea algo malo. Sin embargo, tiene muy claro que es lo que busca en un entrenador.

“Nunca sabes si está para ganar algo de dinero o realmente si su interés sale del corazón," comentó el australiano. "Tampoco creo que yo esté preparado actualmente para tener un entrenador a tiempo completo.” Por el momento, Kyrgios se apoya de su pareja sentimental Ajla Tomljanovic para realizar sus entrenamientos en Brisbane. Será en esa misma ciudad en la que arrancará su temporada 2018 el 31 de diciembre. Una semana después será el inicio del primer Grand Slam del año en Melbourne. En el Australian Open Kyrgios será el "aussie" con mejor ranking, por lo que las esperanzas de que trascienda en casa son altas. Así que Kyrgios esta por arrancar un año haciendo un gran sacrificio. El tiempo nos dirá si dejar el basquetbol fue una decisión acertada del australiano.