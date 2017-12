Garbiñe Muguruza: "Nadie está dominando el circuito con diferencia"

Garbiñe Muguruza: "Nadie está dominando el circuito y marcando diferencia"

Garbiñe Muguruza, quien finalizó el 2017 como la número uno en el escalafón de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), reveló ayer, en una entrevista para la página web de dicho ente, que ninguna mujer está imponiendo su dominio en el circuito como lo hacía, años atrás, Serena Williams, actual 22 de la clasificación, debido a que la mayoría están manteniendo rendimientos sobresalientes y destacó que eso genera que cualquier jugadora podría alcanzar la cima del ranking. “Siento que nadie está dominando el circuito con diferencia. No veo a ninguna supermujer dominando como quizás lo hizo antes Serena Williams. Veo difícil que eso ocurra porque siempre hay jugadoras en muy buena forma jugando de forma muy consistente cada semana. Es así”, manifestó.

Muguruza, quien esta temporada fue campeona en Wimbledon, remarcó que no hay una tenista que no piense en trepar a la primera posición de la tabla y que la corta cantidad de puntos que separan cada una de las posiciones favorecen a esa intención: "No conozco a ninguna jugadora que no piense que puede ser la número uno, que esté esa idea en su cabeza, especialmente con estos movimientos en el ranking. Puedes confiar y centrarte en cosas diferentes, pero todo el mundo piensa en ello. No voy a mentir, yo también pensaba en ello. Es una competición divertida”.

En 2017, a diferencia de los últimos años, los cuatro "majors" fueron obtenidos por distintas figuras: El Australian Open lo conquistó Serena Williams, cabe mencionar que lo logró mientras estaba pasando por sus primeras semanas de embarazo. Posteriormente, Jelena Ostapenko se coronó en Roland Garros, Muguruza en Wimbledon y Sloane Stephens en el Abierto de los Estados Unidos. Además, la danesa Caroline Wozniacki, quien fue número uno, pero nunca ganó un Grand Slam, triunfó en el WTA Masters Finals de Singapur.

Para finalizar, la joven de 24 años recalcó que desplegó un gran tenis a lo largo del 2017, que le permitió registrar resultados relevantes, pero también dejó en claro que pretende subir más la vara el año próximo para pisar fuerte en el circuito: “La temporada pasada fue muy buena, fui capaz de jugar grandes partidos y finales. Quería luchar por el número uno del ranking y no tenía miedo de nada ni nada que esconder. Me encanta luchar por grandes cosas durante todo el año. En 2018 quiero tener los objetivos más altos y siento que puedo estar ahí, trabajaré para ello”, concluyó.

Muguruza iniciará el calendario del año entrante, y su preparación de cara al primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en el WTA de Brisbane (Australia), un evento de categoría Premier que se desarrollará del 1 al 7 de enero en el complejo Queensland Tennis Centre.