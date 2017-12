Ferrer: "El día en el que ya no tenga ilusión, lo dejaré"

David Ferrer durante el pasado Masters 1000 de París-Bercy. Foto: zimbio.com

Un seguro de vida. Un ejemplo de trabajo y derroche de coraje constante sobre la pista. Ahora es el número 37 del mundo pero David Ferrer sigue manteniendo al máximo su motivación e ilusión por el deporte que tanto le ha dado. En declaraciones al diario AS, el alicantino hizo balance de un positivo 2017 y afronta con muchas ganas la nueva temporada.

"El año ha sido positivo. Tal y como empecé, con dudas y perdiendo muchos partidos, pude mejorar y ganar un torneo durante el verano. Es cierto que a final de año me lesioné y perdí un poco el ritmo pero acabé contento y afronto con mucha ilusión el 2018. El objetivo es tener buenas sensaciones, más allá de tener o no buenos resultados", declaró Ferrer que ya va asimilando el hecho de no pertenecer a la élite del tenis mundial. "Son ya dos años sin estar en el Masters. Me siento afortunado por haber podido jugar hasta en siete ocasiones e incluso llegar a una final la primera vez. Cuando ya no estás ahí, lo valoras todo mucho más. No me duele no estar en el top10, pero sí el hecho de no ganar partidos", sostuvo.

El de Jávea elogió las figuras de Roger Federer y Rafa Nadal e insistió que sólo gente de la calidad del suizo y del español pueden volver a lo más alto después de tanta inactividad. "Ha sido algo muy bueno para el tenis y para los aficionados. Verlos otra vez ganar Grand Slams y a Rafa acabar como número uno produce una enorme satisfacción, no sólo por él, también por Toni Nadal. Ha sido la mejor manera de finalizar su aventura con Rafa. Federer es mayor que yo, pero es el mejor de la historia. Si de alguien no me sorprende esto, es de él", reconoció Ferrer.

A día de hoy, el español ha llegado a las 717 victorias como profesional, repasando las que más han marcado su carrera. "Ha habido unas cuantas. Contra Juan Martín del Potro en la final de la Copa Davis en Sevilla o mi primer Masters 1000 en París. Pero también me quedo con el partido que le gané a Tomas Berdych en Praga en la final de 2012. Al final no pudimos ganar pero ese fue uno de los días que mejor he jugado". Enlazando con la Davis, Ferrer se muestra optimista afirmando que hay muy buenos jugadores y que el hecho de jugar en casa por primera vez en cinco años tiene que marcar la diferencia. "Hay un buen equipo con Pablo Carreño, Roberto Bautista y con Nadal otra vez arriba. Además, tenemos buena gente en el dobles. Es un buen momento para intentar hacer algo importante otra vez, hay que aprovechar que tendremos al público de nuestro lado", explicó.

Para terminar, el español no se plantea ni mucho menos la retirada. Reconoce que sigue manteniendo la ilusión, algo vital para continuar jugando. "Voy día a día. Seguiré jugando mientras tenga ilusión y motivación. Cuando llegue el día en el que ya no las tenga, lo dejaré. No tiene sentido hacer algo que no te ilusiona", finalizó.