Anuario VAVEL 2017. Marcel Granollers: un año con sabor agridulce

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Marcel Granollers, originario de Barcelona, mostró, en este 2017, una de sus peores caras en la competición individual, sin haber conseguido ningún título y con un balance de victorias/derrotas de 4/17. En dobles fue muy diferente: vimos a un Granollers completamente diferente al de singles. Junto a su pareja Ivan Dodig, levantó dos títulos y consiguió un balance bastante positivo de 36 victorias y 21 derrotas, clasificándose así para las ATP finals.

Enero mostraría el camino

La temporada de singles de Granollers comenzaría en el torneo de Sidney. El catalán superaría con bastantes dificultades al colombiano Giraldo Santiago en 1ª ronda por 6(5)-7, 7-5, 6-3, aunque caería eliminado en 2ª ante Daniel Evans (1-6, 6-3, 6-3). El 16 de enero Granollers disputaría el primer Grand Slam del año, el Australian Open. El tenista de Barcelona no aguantaría ni un asalto y diría adiós al torneo a las primeras de cambio contra Dudi Sela (5-7, 6-3, 6-2, 6-0). Aun así, el propio Granollers y su pareja Dodig, darían una buena imagen en Australia. En 1ª ronda ganarían con facilidad a Malek Jaziri y a Stephane Robert (6-3, 6-4); en 2ª también pasarían pero con más dificultad (contra Robert Lindstedt y Michael Venus por 4-6, 6-3, 7-6(5)). La pareja se metería entre los 16 mejores del torneo, y volverían a ganar, esta vez por un doble 7-6(5), 7-6(5) ante Lukasz Kubot y Marcelo Melo. Pero, ya en cuartos de final, caerían contra los hermanos Bob y Mike Bryan 7-6(5), 5-7, 6-4.

El español se decantaría por los dobles

Granollers cuajaría nefastas actuaciones en singles tras el fiasco del Australian Open. En Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Irving Challenger, Miami, Marrakech, Montecarlo, Estambul, Madrid y en el Lyon Challenger ni pasaría de primera ronda. En todos ellos caería eliminado en el primer partido. Además, en los principales torneos ocurriría más de lo mismo. En Roland Garros tendría mala suerte con los emparejamientos, ya que le tocaría enfrentarse a Novak Djokovic en 1ª ronda y caería eliminado por 6-3, 6-4, 6-2. En Wimbledon, el destino le haría verse de nuevo las caras en la ronda 1 otra vez ante Dudi Sela, como anteriormente ocurrió en el Australian Open. Esta vez tampoco supo ganar al israelí y se quedó fuera tras un interesante encuentro (4-6, 6-3, 1-6, 6-2, 6-1). Tras no encontrar su juego y los malos resultados, el tenista nacido en Barcelona decidiría no jugar el US Open (singles), ya que su mejor resultado de la temporada fue en el Cortina Challenger, donde llegaría a las semifinales cediendo únicamente un set en todo el torneo, pero perdería contra su joven compatriota Roberto Carballes Baena por 5-7, 7-6 (5), 7-6 (3).

En la otra cara de la moneda, Granollers y Dodig realizaron una grandísima temporada de dobles. Durante el año vimos grandes actuaciones en torneos como el del ATP 500 de Rotterdam, que conseguirían ganar en la final ante los holandeses Wesley Koolhof y Matwe Middelkoop (7-6(5), 6-3), el del Masters 1000 de Roma, aunque caerían en una emocionante final contra Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut por 4-6, 6-4, 10-3.

Las actuaciones en los tres Grand Slam restantes no serían del todo satisfactorias. La pareja tendría como principales verdugos a Ryan Harrison y a Michael Venus. El cuadro les haría enfrentarse entre sí tanto en Roland Garros como en Wimbledon. En ambos torneos se eliminarían contra ellos; en la tierra batida de París sería en cuartos de final (6-2, 3-6, 6-3), y en la hierba de Londres (octavos de final) por 2-6, 6-3, 6-4, 6(6)-7, 6-3. Unas últimas actuaciones en el ATP 500 de Basilea, que sería su segundo y último título ganado del año contra los franceses Fabrice Martin y Edouard Roger-Vasselin (7-5, 7-6(6)), y en el Masters 1000 de París, donde perderían la final por 7-6(3), 3-6, 10-6 ante Lukasz Kubot y Marcelo Melo, les permitirían entrar en el torneo final del año, la Masters Cup ATP, como la 7ª mejor pareja del año.

Este torneo iba a ser un enorme desafío para ambos, ya que tenían que cuajar un gran torneo para ponerle la guinda al pastel a un año muy completo. Su grupo estaba formado por los hermanos Bob y Mike Bryan, por Oliver Marach y Mate Pavic, por Jamie Murray y Bruno Soares, y por la pareja que llegaba como 1ª clasificada siendo los mejores del curso, Lukasz Kubot y Marcelo Melo. Granollers y Dodig se enfrentarían en el primer partido contra Kubot y Melo, y no conseguirían ganarles (7-6(2), 6-4), lo que les obligaba a conseguir la victoria en el siguiente partido ante Murray y Soares. En este partido se vieron completamente superados por el inglés y por el brasileño, que les endosaron un doble 6-1, 6-1. Este resultado les dejaba fuera de la competición, y ambos decidieron retirase del torneo sin jugar el partido contra los Bryan.

Una no muy buena imagen mostrada en este último torneo del año no iba a manchar la enorme temporada que realizaron Granollers y Dodig en dobles, acumulando $545,194 en premios de los torneos. Por otra parte, Granollers dejó atrás una temporada individual para el olvido, aunque con su nuevo entrenador Joan Balcells afronta la con optimismo el próximo año.