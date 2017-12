Anuario VAVEL 2017. Belinda Bencic: la promesa suiza que no termina de despegar

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

El 2017 tampoco ha sido el año de coronación para Belinda Bencic. La suiza, que en 2016 llegaba a la séptima posición del ranking con 19 años, empezó a bajar en el ranking por las lesiones y la falta de consistencia. Este año ha visto frenada su carrera tras estar casi seis meses de baja por una lesión de muñeca. Descendió en el ranking hasta dejar el Top 200 pero gracias a cuatro títulos ITF (tres de ellos de forma consecutiva), ha terminado el año en la posición número 74.

Sin ritmo en enero

La temporada comenzó como un espejismo de lo que había sido 2016, y Belinda no cesechó buenos resultados. Primero tuvo que retirarse del torneo de Sidney ante Yulia Putintseva. En el Abierto de Australia no tuvo buena suerte con los emparejamientos y en primera ronda tuvo que hacer frente a Serena Williams, que la eliminó en 79 minutos por 6-4 y 6-3. Bencic, que ya había ganado a Serena en un duelo anterior, opuso resistencia pero no pudo contra la garra de la estadounidense. En el torneo de San Petersburgo volvió a caer en primera ronda, esta vez ante su amiga Darya Kasaktina por 6-2 y 7-5. En Acapulco, y ya fuera del top 100, fue superada de nuevo en primera ronda, intentó remontar el partido pero Mirjana Lucic-Baroni no cedió y ganó por 7-5 y 6-4. Belinda tuvo un buen debut en Indian Wells, venció en primera ronda a Tsvetana Pironkova por 6-4 6-1 pero se apagó rápidamente en segunda ronda, no mostro su mejor versión y en una hora y nueve minutos Kiki Bertens la apeó del torneo con un 6-2 y 6-2. Sumida en una profunda crisis, Belinda tampoco triunfó en el Premier Mandatory de Miami, volviendo a caer en primera ronda, esta vez, frente a Sara Errani por 6-3 4-6 6-3.

Belinda Bencic. Imagen:Zimbio

Con más derrotas que victorias a finales de marzo, la suiza tuvo que bajarse del tren e irse a competir a torneos ITF. Las cosas le iban bien en el torneo de Croissy-Beaubourg, Francia, hasta que en cuartos de final tuvo que retirarse ante Richel Hogenkamp. Belinda seguía sin recuperar la confianza y perdió de forma estrepitosa en Biel, Suiza, por 6-1 y 6-3 ante Carina Witthoeft, y dos semanas después anunciaba en sus redes sociales que se había sometido a una operación en su muñeca izquierda y que iba a estar fuera de la competición unos meses.

Lesión y cinco meses fuera

Belinda estuvo dos meses sin coger una raqueta y se perdió toda la gira de tierra y la de hierba, en septiembre retomó la competición por todo lo alto. La suiza llegó al WTA $100,000 de San Petersburgo en el puesto 318 del ranking y tras tantos meses fuera necesitaba sentirse tenista de nuevo. Ganó por paliza a su primera rival del torneo, Anastasia Gasanova, con un doble 6-0 en el marcador. El ritmo y la consistencia de Belinda iría in crescendo conforme avanzaba en el torneo: en segunda ronda venció Vitalia Diatchenko (6-4, 6-3), en cuartos de final a Ysalina Bonaventure (6-1, 6-2), en semifinales a Anhelina Kalinina (6-1, 4-6, 6-1) y en la final se impuso a Dayana Yastremska por 6-2 y 6-3. Fue un baño de confianza para la suiza después de haber comenzado tan mal la temporada, San Petersburgo le devolvió la sonrisa y un puesto en el top 200.

Con el ánimo por todo lo alto participó en Clermont-Ferrand, Francia, y obtuvo un resultado notable alcanzando las semifinales del torneo. Ganó el primer set a Bibiane Schoofs, pero Bibiane se adelantó rápidamente en el segundo y resolvió fácilmente en el tercero (2-6, 6-4, 6-4). En octubre volvió a jugar un torneo WTA de categoría Internacional en Linz, Austria, y resistió hasta cuartos de final, Mihaela Buzarnercu fue su verdugo (6-4, 5-7, 7-6)- Belinda Bencic tenía claro que debía de tener paciencia con su regreso, el objetivo en los meses finales de la temporada era volver a coger ritmo de competición sin sentir la presión de los focos puestos sobre ella. Es por ello que siguió participando en torneos ITF. En octubre participó en el torneo de Poitiers, ya dentro del Top 200, y ya en semifinales se desvaneció del torneo perdiendo ante Alison Van Uytvanck en menos de una hora por 6-3 y 6-2.

Junto a Roger Federer en la pasada edición de la Copa Hopman. Imagen: Zimbio

Tres títulos ITF y vuelta al Top 100

El final de temporada no pudo ser mejor para Belinda, totalmente recuperada apretó el acelerador y nadie pudo dominarla. En menos de mes y medio se adueñó de tres torneos, de forma consecutiva. El primero en Hua Hin, Tailandia, en la final sometió a Su-Wei Hsieh (6-3 6-4), y le sirvió para volver de una vez por todas al Top 100. En Taipei logró el doblete derrotando en la final a Arantxa Rus (7-6, 6-1). La racha de victorias no cesó y volvió a hacerse con el título en Dubai ante Ajla Tomljanovic, que terminó retirándose del encuentro tras perder el primer set.

La temporada de Belinda ha sido como una montaña rusa. Tras un gran descenso en la primera mitad de la temporada, la suiza se despidió de las pistas para pasar por quirófano, y regresó más fuerte que nunca para ganar cuatro títulos ITF a finales de año. No hay duda de que jugar sin presión y en un nivel muy inferior al que ella tiene le ha ayudado a cosechar los grandes resultados que ha venido teniendo desde septiembre. Ahora se prepara para repetir participación en la Copa Hopman junto a Roger Federer y luego asistirá al Abierto de Australia. Si las lesiones la respetan, no hay duda de que volverá a ser una de las sensaciones de la próxima temporada.