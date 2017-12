Djokovic: "Sufría muchos dolores en el brazo, necesitaba un descanso"

Novak Djokovic durante los cuartos de final de Wimbledon. Foto: zimbio.com

El próximo viernes 29, Novak Djokovic volverá a una pista de tenis casi seis meses después. El serbio, ausente desde que se retirara en los cuartos de final del torneo de Wimbledon por lesión en el codo derecho, relató lo que ha supuesto para él estar tanto tiempo alejado de las pistas por primera vez en su carrera.

"Ha sido una auténtica montaña rusa durante el último año y medio con estos dolores. Nunca había tenido una lesión grave ni me había perdido un Grand Slam en toda mi carrera, pero mi cuerpo pedía a gritos un descanso, sufría muchos dolores en el brazo", declaró Djokovic a la web Sport360. El serbio reconoció que se encontró totalmente fuera de ritmo cuando volvió a coger la raqueta hace apenas un mes. "Me encontré mejor de lo que esperaba. Golpeaba bien a la bola, pero el problema estaba en mi movilidad: me encontraba muy lento de piernas. Todas las articulaciones, músculos, ligamentos y estructuras óseas necesitan tiempo para fortalecerse y acostumbrarse de nuevo al estrés que conlleva golpear a la bola", explicó.

El serbio volverá a la acción dentro de dos días en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, evento en el que se ha impuesto en tres ocasiones consecutivas. "Siempre he obtenido buenos resultados en Abu Dhabi. Es un torneo en el que disfrutas mucho, tanto dentro como fuera de la pista. Pese a que no sea un torneo oficial, todos nos lo tomamos muy en serio. Para mí este año es más importante si cabe, será mi primer torneo desde Wimbledon y por eso creo que estoy deseando más que nadie comenzar a jugar", sostuvo.

La parte positiva de esta larga lesión ha sido el poder pasar más tiempo con su familia. Nunca antes el serbio había tenido la oportunidad de estar tanto tiempo con ellos. "Gracias a ello, he podido estar más tranquilo y relajado. Estar junto a mi esposa y mi hijo Stefan me ha ayudado emocionalmente. Además, también he tenido tiempo para hacer otras cosas que me gustan mucho, como mi fundación y asistir a reuniones o entrevistas", afirmó.

No obstante, el actual número doce del mundo reconoce que no será fácil volver a jugar tras tanto tiempo de baja y que su cuerpo necesita partidos y ritmo de competición. "Estos meses sin jugar me han ayudado a ser más paciente. La temporada es muy larga y es imposible jugar bien todo el año y no perder ningún partido", sentenció Djokovic.