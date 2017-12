David Goffin: "Me gusta buscar y encontrar soluciones"

Entrevista a David Goffin donde nos hace entender el porque de su éxito. Imagen:Zimbio

David Goffin quien tuvo un excelente comienzo de temporada manifestó que, “Mis ambiciones eran muy altas al comienzo de la temporada. Me quedé en un muy buen año 2016 (había terminado en el decimoprimer lugar mundial) y quería continuar mi impulso e intentar ir más allá. Me había preparado en consecuencia. En estos días, me dicen mucho sobre mi final de temporada, pero el comienzo, hasta mi lesión en Roland-Garros, ya había sido muy bueno y constante”. Por ello fue muy importante para el belga tomarse unas vacaciones, para relajar sus piernas y para comenzar un buen 2017. “Es mucho mejor y las dos semanas de descanso me han hecho bien. Ahora es una lesión que debe ser tratada de a poco. Entonces estamos realizando un tratamiento a largo plazo que continuará durante todo el año, y la buena noticia es que no representa ningún problema para jugar por el momento”.

También comento de sus vacaciones en Maldivias, donde se encontró con sus amigos del equipo francés (Pouille, Tsonga y Herbert) contra quienes justamente habían tenido un duro duelo en la final de la Copa Davis, manifestando que “fueron unas vacaciones de verdad, bastante relajadas. A veces hablamos de tenis, pero nunca demasiado. Lucas, Pierre-Hugues o Jo-Wilfried, no los veo como rivales, sino como amigos, aunque sé que es bastante raro en este nivel. Realmente fueron unas verdaderas vacaciones con amigos. Hubiera sido lo mismo si no jugaran tenis. Sin mencionar que nuestras amigas se llevan muy bien en la base y eso es lo que unió al grupo al principio”.

Ya entrando en el plano tenístico el jugador belga hizo hincapié en lo exigente que es con el mismo, sobre las metas que intenta superar y más que todo con la madurez que alcanzó su juego, por ello manifiesta “Con madurez, con experiencia, me conozco mejor y también manejo mejor las situaciones externas, ya sean condiciones difíciles para jugar, un poco de dolor en alguna parte, un mal clima, una mala hierba en una hierba magnífica (él sonríe) ... Cuando veo cómo me las arreglé para este final de temporada, a pesar de la incomodidad de la rodilla, es algo que ciertamente no habría tenido éxito en ese momento. Me habría frustrado y enojado, nunca podría concentrarme en mi tenis. Aunque siempre he sido un perfeccionista y lo sigo siendo. Ese requisito conmigo también es lo que me fortalece, aunque a veces también me debilita”.

Sobre como llego al tenis desde niño, Goffin respondió “Me encantaba el deporte desde que era pequeño, no era hiperactivo, pero necesitaba moverme. Intenté jugar al fútbol a los seis años, al lado de Fléron (en las alturas de Lieja), pero fue un desastre porque era demasiado tímido. Lo mismo ocurre con el balonmano que probé por el lado de Beyne-Heusay. Unirme en un deporte de equipo, a esa edad, fue difícil para mí. Inmediatamente preferí ir al tenis con mi padre que era profesor en Barchon o con mi madre que también jugó. Aquí es donde conocí a Michèle Gurdal que me presentó al tenis. ¡Inmediatamente lo mordí y no recuerdo haber dicho un día que no quería tomar mi raqueta!” y parece que esa inquietud que el manifiesta desde sus comienzos es la que lo llevó a este correcaminos incansable que se mueve de lado a lado desde el fondo de la cancha y que desgasta a muchos de sus rivales llegando una pelota más, y en base a ello agregó. “De inmediato, tenía habilidades. Especialmente lo que se llama un ojo, una forma de leer las trayectorias de las balas e incluso anticiparlas. Inmediatamente tuve una muy buena coordinación y velocidad en mis movimientos. Y nunca me dejó...”.

Su pequeño físico hizo que el desarrollara perfectamente esas cualidades y es así como él lo siente, “El hecho de que yo era pequeño, en ese momento, en comparación con los niños de mi clase me empujó a desarrollar lo que era mi punto fuerte. No podía jugar con la fuerza física, así que tenía que encontrar otras formas de salir de eso. Después, crecí y tuve más fuerza, pero guardé esas armas. Eso explica mucho de todo mi tenis actual” y además agrega que "está escrito en mi personaje. Pequeño, siempre tuve que luchar más duro. Me encanta el juego en realidad. Me gusta buscar y encontrar soluciones. Si pierdo en cualquier juego, siempre trataré de encontrar una solución para salir adelante y lo disfruto”.

Sus padres en su carrera al éxito, han tomado actitudes diferentes, mientras el explica que su madre se alejó de la actividad, para dar esa gota de naturalidad a su vida diciendo que “especialmente quiero de mi madre Este tipo de timidez, este personaje introvertido también, esta forma de mantener todo en el suelo e intentar controlar todo... ella es muy discreta... como yo. Si estuviera en su lugar, ¡haría lo mismo! Lo cual no significa que ella no esté presente para mí. Lo vivimos muy bien y no queremos que cambie”. Su padre como profesor de tenis esta en todo lo detalles que se encuentran a su alcance “Ciertamente su lado más perfeccionista, más cartesiano. Él es un profesor de tenis, por lo que está naturalmente más interesado en el circuito y tiene más oportunidades para seguirme como a mi madre que está ocupada por su trabajo en una fábrica que fabrica fibra de vidrio”.

Como se ve el lado humano de Goffin es muy importante y ello hace que fuera de la cancha priorice a su familia sobre todo, “Primero, debo admitir que no tengo mucho tiempo libre... Por lo tanto, sigue siendo clásico. Lo que me importa entonces es tener tiempo para mí. Pasar un buen rato con Stéfanie, mi familia y mi familia: esto es lo primero que importa. Tan pronto como tengo algo de tiempo libre, voy allí”.

Sobre la imagen que tiene en el circuito, lo correcto que es, lo seguro que se manifiesta dentro de una cancha el indica que, “trato de ser lo que soy. A veces me siento decepcionado cuando sale algo en los periódicos o cuando veo una imagen que no se parece a mí. A veces, Thierry me dice "pero qué hiciste allí", y solo puedo responder que no era para nada lo que quería (sonríe)” y además cuando se le hace la pregunta del millo si es un ejemplo para los otros tenistas, algo ya bastante trillado a esta altura de las mismas, “De hecho, creo que me comporto bien y tengo una buena actitud, en general, para tener éxito. Lo hago primero para mí y después si puede tener un impacto en los más pequeños, sí, es importante. Un tipo como Kyrgios llegó a la cima, pero no creo que sea un ejemplo para los jóvenes deportistas australianos. Es su forma de trabajar, y funciona. Ahora, veremos si todavía puede ir un poco más alto, porque el talento, él tiene... No me reconozco en absoluto en este tipo de actitudes. Nunca me verás en la cancha con auriculares en los oídos... Pero hay espacio para todas las personalidades, así que no tengo ningún problema. A todos no les gusta Kyrgios y probablemente prefieran más jugadores en mi género. También es importante personalmente porque no es solo mi carrera, también quiero tener éxito en mi carrera profesional".

Cien por ciento original, marcando distancias con Kyrgios quien posee una personalidad totalmente distinta a la de el y con quien no se siente para nada identificado. David Goffin abre las puertas de su vida y se prepara para lo que será una dura temprada.