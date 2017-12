Murray: "Quiero volver a sentirme tenista, esa es ahora mi motivación"

Andy Murray durante un entrenamiento en Abu Dhabi esta semana. Foto: zimbio.com

El tenista escocés Andy Murray, que tiene previsto volver a la competición la semana que viene en el ATP 250 de Brisbane tras estar casi seis meses de baja por lesión, afirmó que necesitará tiempo para volver a competir al máximo nivel. En una entrevista concedida a Sky Sports, el de Dunblane admite su gran pasión por el tenis, razón primordial por la cual está trabajando todo lo posible para volver.

"Quiero comprobar mis posibilidades e intentar ganar el Open de Australia, pero para ello debo estar completamente recuperado físicamente. No lo logré durante la primera mitad del año pasado. Empiezo a estar mejor, pero este es un proceso que necesita tiempo. Cuando estás tanto tiempo fuera de las pistas, cambia tu perspectiva y gracias a esta lesión me he dado cuenta de lo mucho que amo este deporte. No se trata sólo de ganar partidos o títulos de Grand Slam. Quiera volver a sentirme tenista, ponerme en forma y sentirme bien, esa es mi máxima motivación a día de hoy", declaró Murray que está aprovechando estos últimos días del año para seguir preparando su puesta punto. El británico se encuentra entrenando en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y en unos días partirá hacia Brisbane.

El ex número uno del mundo recalcó en todo momento la importancia de volver a estar sano para tratar de sumar algún Grand Slam más a su palmarés. "Si consigo recuperarme por completo y estar sano, volveré a tener la oportunidad de luchar por los torneos más importantes. Más allá del ránking ATP, estos eventos son los que más me motivan", aseguró el actual número 16 del mundo y poseedor de 45 títulos ATP. Con la ausencia ya confirmada de Rafa Nadal, Murray partiría como segundo cabeza de serie en el torneo australiano, sólo por detrás del número tres del mundo y vigente campeón, el búlgaro Grigor Dimitrov.