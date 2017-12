Nadal se da de baja en Brisbane

Google Plus

Rafa Nadal en acción durante la final del Mutua Madrid Open 2017. Foto: VAVEL

Tras darse de baja del torneo de exhibición de Abu Dhabi que se está disputando esta semana, Rafa Nadal anunció ayer por la noche que tampoco será de la partida en el ATP 250 de Brisbane (Australia), torneo que comienza el próximo uno de enero y que sirve como preparación para el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el número uno mundial declaró que todavía no se siente preparado debido al gran esfuerzo realizado la pasada temporada y al retraso en el comienzo de su preparación. "Siento anunciar que este año no voy a ir a Brisbane. Mi intención era jugar, pero aún no estoy preparado. Veré a mis aficionados australianos cuando aterrice el cuatro de enero en Melbourne y empiece allí mi preparación de cara al Open de Australia", declaró el balear, cuyo último partido oficial data del pasado 14 de noviembre durante las Nitto ATP Finals de Londres.

Pese a que llegaba con claras molestias en su rodilla, el español forzó y decidió disputar el primer partido de la fase de grupos ante el belga David Goffin, encuentro que perdió en tres duras mangas. La derrota final y el desgaste del choque propició el abandono del manacorí que aún no está recuperado al 100% de esas molestias.

Ahora, el 10 veces campeón de Roland Garros volcará sus esfuerzos en tratar de llegar a tiempo a la primera gran cita del año, Australia, que comienza el día 15 de enero. Por otra parte, con la ausencia del español, el búlgaro Grigor Dimitrov y el británico Andy Murray quedan como los dos primeros cabezas de serie en Brisbane. En el caso del británico, su presencia no está asegurada al 100% y probablemente habrá que esperar hasta el último momento para comprobar si vuelve o no las pistas.