Madison Keys: "En Nueva York volví a descubrir mi pasión por el tenis"

Keys, durante el pasado US Open. Foto: zimbio

La nativa de Rock Island se está preparando para la temporada 2018, que arranca en pocos días. Keys está utilizando esas dos semanas donde mostró un gran nivel en el torneo neoyorkino, para motivarse de cara al año que viene. "Fue una semana increíble. Hasta el día de hoy, todavía estoy muy decepcionada por haber perdido la final, pero estoy muy orgullosa de mí misma por haber llegado a la ronda final del US Open. Estoy motivada para volver a esa situación y poder aprovechar la experiencia que tuve en Flushing Meadows para ganar", comenta la actual número 19 del mundo en QCTimes.

Keys se perdió el Open de Australia la temporada pasada después de someterse a una cirugía en su muñeca y no volvió a las pistas hasta el mes de marzo para disputar el Premier Mandatory de Indian Wells. Así que afronta la primera parte del 2018 sin nada que perder. "No tengo ninguna presión y tengo muchas ganas de regresar y cosechar muchos puntos en estos primeros torneos del año". "Me divertí durante todo el torneo en Nueva York y tenía claro qué debía hacer en cada momento difícil pero en el momento en que dejé de centrarme solo en el partido y me puse a pensar en todo lo que había fuera, las cosas se torcieron", asegura la norteamericana, refiriéndose a esa final que perdió en el US Open frente a Sloane Stephens.

Esa lesión que tuvo en la muñeca y que la dejó apartada por unos meses del tenis, le ayudaron para que se diera cuenta de lo que ama este deporte. "Llevaba mucho tiempo sin disfrutar del tenis porque jugaba con dolor. En Nueva York volví a descubrir mi pasión por este deporte. Realmente me encanta jugar al tenis y eso es lo que debo tener presente durante toda esta temporada", concluyó Madison Keys, que disputará los torneos de Brisbane y Sidney, antes de poner rumbo hacia el Open de Australia