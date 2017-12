Dos errores puntuales alargan la mala racha de Thiem ante Anderson

Kevin Andersón logró su octava victoria consecutiva ante Dominic Thiem y se coló en su primera final en Abu Dhabi. El sudafricano se impuso por 7-6 y 6-4 en poco más de una hora y media de juego. Anderson se vio muy débil en los intercambios largos pero aun así mostró un excelente nivel al servicio, sobre todo el servicio a la zona de la T. Thiem no jugó un mal partido pero dos errores graves de concentración le costaron el partido.

Primer set muy igualado

El primer juego del partido no tuvo ningún intercambio, cuatro saques de Anderson que Thiem no pudo mandar al otro lado de la red fueron suficientes para que el sudafricano lograra el primer juego del partido. El austriaco comenzó con un gran saque que su rival no pudo restar y cerró su primer juego al servicio a 15 tras un saque directo. Kevin solo pudo ganar un punto al resto gracias a una gran devolución de derecha donde Thiem no pudo hacer nada.

La primera rotura llegó en el tercer juego, a pesar de adelantarse 15-0 con un punto de saque, Anderson se vio 15-40 abajo tras un gran resto de Thiem, una doble falta y un golpe ganador de derecha del austriaco que cerró un gran intercambio. Kevin logró salvar un bola de rotura tras un error de revés cortado del austriaco pero Thiem a la segunda con otra gran derecha logró la primera rotura del partido. Sin embargo, Dominic no pudo consolidarla ya que en el juego siguiente cometió tres errores no forzados y le entregó la rotura a Anderson.

En el quinto juego Anderson volvió a tener problemas al saque ya que Thiem estuvo 15-30 arriba, aun así, tras dos puntos de saque y un saque directo Kevin solventó esos problemas y puso el 3-2. El sexto juego estuvo lleno de errores de Anderson ya que los cuatro puntos de Thiem fueron errores suyos, dos al resto y otros dos en la red, el austriaco puso el empate a tres con un juego cómodo a 15. El séptimo juego tampoco tuvo ningún misterio, Thiem logró un gran punto en la red para poner el 30-15 pero tras dos malos restos Anderson volvía a mantener su saque y a poner el 4-3. En el octavo vimos un gran revés del austriaco que ponía el 30-0 y un gran punto suyo en la red para cerrar el primer juego en blanco del partido.

En el noveno juego volvieron los problemas para Kevin ya que tuvo que enfrentar dos bolas de rotura, Thiem se fabricó la primera tras un gran resto de derecha a los pies, aun así, cuando llegó la bola de rotura fue incapaz de repetir dicha hazaña y mandó el resto a la red. Anderson concedió otra oportunidad de rotura tras un error con la volea pero con un saque directo a la T logró solventarlo. Otro saque directo y otro mal resto de Thiem le daban aire a Kevin que ponía el 5-4. Los tres siguientes juegos no tuvieron misterio, Dominic logró el empate a cinco con otro juego en blanco, Anderson el 6-5 con un juego a 30 y el austriaco forzó la muerte súbita tras mantener su servicio a 15.

Ambos tenistas mostraron un gran nivel al servicio durante este desempate, Kevin comenzó con un saque directo, Dominic puso el empate y el 2-1 con grandes saques. En el 2-2 vimos el primer peloteo donde Thiem mandó a la red un intento de passing de revés. Anderson logró otro ace para poner el 3-2. El austriaco no iba a ser menos a la hora de sacar y con otros dos saques directos le dio la vuelta y puso el 4-3. Aun así, el nivel al saque era increíble y Anderson con otros dos saques directos volvía a ponerse por delante. Thiem puso el empate a cinco tras un mal resto de su rival y con un gran punto de saque y derecha logró el 6-5 y la primera bola de set. Kevin salvaría esa amenaza de set con otro saque directo y con una buena derecha ganadora iba a ponerse 7-6 arriba con bola de set a su favor. El austriaco desconectó en ese momento, falló el primer saque y cometió doble falta tras un mal segundo servicio que se fue muy largo, un error de concentración decantaba el primer set.

Thiem vuelve a desconectar

En este set la desconexión no llegó al final, sino al principio donde el austriaco tras un error de derecha, dos dobles faltas consecutivas y un resto ganador de su rival cedió su servicio en el primer juego de la segunda manga. Anderson comenzó mal también al servicio ya que Thiem dispuso de un 0-30, aun así este logró darle la vuelta y ponerse 40-30. Un passing de derecha y un fallo de Kevin con la derecha le iban a dar a Thiem una oportunidad de rotura pero el sudafricano logró salvarla tras un gran punto en la red y consolidó tras cerrar el juego con un saque directo.

Thiem puso el 1-2 tras cerrar el juego con una buena derecha. Anderson con dos saques directos cerró un juego sin apenas historia y puso el 3-1 en el marcados. El austriaco logró el 2-3 en blanco tras una derecha brutal que fue a la velocidad de la luz, el saque le estaba dando mucho a Thiem en estos dos juegos. Con un nuevo saque directo el sudafricano cerraba el sexto juego el partido y ponía el 4-2. En el séptimo juego vimos detalles de calidad del joven austriaco donde pintó un ángulo perfecto de derecha para poner el 30-0 y cerraría el 3-4 con un error al resto del sudafricano.

Anderson volvió a pasar apuros en el octavo juego, una doble falta y un passing de Thiem tras un gran resto ponían el 0-30 en el marcador. Aun así, tres malos restos del austriaco le daban otra vez la ventaja al sudafricano que con un saque directo lograba el 5-3 y se quedaba a un juego de la victoria. En el noveno juego y con 40-15, Kevin logró sus dos mejores puntos al peloteo sin duda alguna, el primero lo cerró con un passing de revés tras una gran anticipación y el segundo en la red con una volea bonita de revés. A pesar de ello el austriaco cerró el juego tras un resto errado por el sudafricano. El partido se acabó con un juego a 15, Thiem tuvo dos oportunidades pero tan solo fue capaz de aprovechar una y Anderson tras otros tres grandes servicios a la T logró la victoria y el pase a la final.