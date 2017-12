David Marrero: "El 2017 fue el peor año de mi carrera"

David Marrero, en una eliminatoria de Copa Davis. Foto: zimbio

David Marrero, campeón de las ATP Finals en 2013 junto a Fernando Verdasco y exnúmero cinco en el ránking de dobles, concedió una entrevista a EFE donde reconoció haber tenido una mala temporada en lo profesional, pero el reciente nacimiento de su tercer hijo con Nuria Cruz le motiva de cara al año que viene. "El año ha sido inmejorable al nacer mi tercer hijo, pero profesionalmente ha sido el peor año de los últimos 15, porque he cambiado mucho de pareja al no adaptarme a ningún compañero y porque aparecieron las lesiones, con lo que perdí confianza y motivación. Las perspectivas para 2018 son buenas, porque el nacimiento de mi tercer hijo me ha dado ganas y motivación para seguir luchando y situarme entre los puestos 20 al 25", asegura el actual número 77 de la clasificación ATP de dobles.

El grancanario confía en ganar algún título la temporada que viene como ya hizo en años anteriores, a excepción de éste. "En abril cumpliré 38 años, pero estoy con muchas ganas de alargar mi carrera para que mis hijos me vean jugar, y creo que me quedan dos o tres años más. En el futuro me gustaría seguir vinculado al tenis, pero no sé si montar mi propia escuela o asociarme a alguien".

Entre sus objetivos del año 2018, David Marrero está esperanzado con poder volver a jugar junto a Fernando Verdasco, aunque su posición actual en el ránking no lo posibilita. "Espero sumar bastantes puntos en los primeros meses de 2018 y que volvamos a actuar juntos. Empezaré jugando con el alemán Begemann y luego con Íñigo Cervantes, y ya veré qué pasa después. Tampoco descarto volver a disputar la Copa Davis, y de hecho llamé a Sergi Bruguera, para decirle que sigo entrenando fuerte", concluyó uno de los mejores doblistas españoles de la historia.