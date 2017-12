Djokovic tampoco estará en Doha

Novak Djokovic | Foto: zimbio

Nuevo año, nueva vida, nuevos objetivos... O eso dicen. Con apenas horas para entrar en el 2018, el 'negro' 2017 en el tenis aún persiste y es que nombres propios como Andy Murray o Rafa Nadal en los últimos dos meses, no estarán a punto para este inicio de temporada.

A los ya nombrados, se suma Novak Djokovic que no se recupera de sus problemas en codo derecho. La lesión en el codo del serbio sigue sin estar curada. Tras renunciar a disputar el torneo de exhibición en Abu Dhabi, Djokovic no ha tardado ni siquiera un día en confirmar su baja de Doha.

“Por desgracia, debo anunciar que desafortunadamente, la situación con el codo no ha mejorado desde el viernes", iniciaba el serbio. "Todavía me duele, causa por la cual debo darme de baja en el torneo de Doha, el mejor torneo 250 de 2017”, se disculpaba Djokovic en el comunicado.

El de Belgrado lleva sin jugar desde junio, fecha en la cual se retiró de cuartos de final de Wimbledon cuando se enfrentaba a Tomas Berdych. Desde ese momento, el codo le tuvo en el dique seco todo lo que restó de 2017. En este 2018 que está a punto de encender su mecha, ya comienza a defender los puntos logrados el año pasado, lo que significa que de buenas a primeras perderá los 250 puntos del título cosechado el pasado curso en Doha tras vencer a Andy Murray.

Sin embargo, no sólo es la pérdida de puntos lo que preocupa al serbio, son las serias dudas sobre si podrá estar o no en Australia: “Tras consultar con todo el cuerpo médico, hemos tomado la decisión de alargar la terapia y el tratamiento en el codo", comentaba el ex número uno mundial. "Sólo volveré a jugar cuando esté al cien por cien. Deseo y espero que sea pronto", afirmaba 'Nole'. "Me gustaría agradeceros a todos la paciencia y la comprensión”, finalizaba el balcánico.

Con la baja también confirmada de Rafa Nadal en Brisbane, queda aún por ver si Andy Murray será de la partida en este principio de curso o seguirá siendo cauto. Por el momento, en la exhibición ante Bautista en Abu Dhabi, las sensaciones no son muy halagüeñas. Sólo Roger Federer, con 37 años a sus espaldas, parece ser el único que estará al 100%.