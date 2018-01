Victoria fácil de Simona Halep ante Nicole Gibbs

Google Plus

Simona Halep. Imagen: Zimbio.

La rumana no ha podido tener mejor inicio de temporada, y es que la competencia por el número uno está más viva que nunca, dos jugadoras pueden arrebatarle la primera posición si avanzan en sus respectivos torneos y ella queda eliminada antes. Halep ha resuelto fácilmente la primera prueba. Ha arrollado a su rival, Nicole Gibbs, por un 6-4 y 6-2 en apenas una hora y ocho minutos.

Simona no dio ninguna alternativa a Gibbs para que pudiese meterse en el partido y convertirse una amenaza. En el primer set, Halep consiguió el ansiado break que le daba la ventaja en el marcador en el tercer juego, pero Gibbs no iba a ponérselo del todo fácil y a la que tuvo oportunidad se lo devolvió para empatar a 3. Pero la rumana, que está curtida en estas situaciones, sacó la entereza necesaria para salvar la situación con otro break en el séptimo juego del set que ponía el 4-3 en el marcador. Halep, con la ventaja, solo necesitaba ganar su servicio para adjudicarse el primer set, y así fue.

En el segundo set todo ocurrió muy rápido. En media hora, Halep apretó a la estadounidense tanto que solo consiguió anotar un juego. La rumana presionó desde el inicio del set y consiguió recoger frutos, un break en el primer juego y ratificó la ventaja con su servicio. Luego Gibbs se apuntó un juego, pero Halep estaba imposible y la estadounidense perdió dos veces más el saque, en favor de la rumana, que ganó el partido jugando al resto.

A pesar de la victoria, Simona no puede relajarse, tiene a Garbiñe Muguruza y a Caroline Wozniacki a la expectativa de lo que pueda hacer la rumana en Shenzhen. Cada una ha decidido participar en un torneo diferente en este arranque de la temporada, por lo que no tendrán que verse las caras hasta el Abierto de Australia. Para seguir en el número uno, necesita prolongar su estancia en el torneo de Shenzhen tanto como pueda. Su próxima rival será la tenista local Duan Yingying, que ya la espera en segunda ronda. Halep y Yingying ya se han enfrentado en una ocasión con victoria de la rumana en Eastbourne sobre hierba. Aunque hoy no ha tenido muchos apuros, veremos si Simona Halep puede aguantar la presión de tener a sus rivales tan cerca en el ranking.