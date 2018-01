Thiem avanza con paso firme

Google Plus

Thiem arranca con el pie derecho en Doha. Imagen:Zimbio

El torneo de Doha que este año presenta un cuadro sin integrantes del Big Four por primera vez desde 2013. Donde estaba prevista la presencia de Novak Djokovic, campeón defensor, pero se bajó días atrás por una lesión en el codo, tras el retiro de Nole, Thiem quedó como estrella principal del torneo y hoy debía confirmar esos galardones.

Tras un cierre de año para el olvido, en el cual el austriaco no tuvo buenas sensaciones y llegó sin resto físico por un gran bagaje de partidos jugados, tuvo en su primera presentación en Doha que trabajar más de la cuenta en el primer set, ya que tras quebrarle el saque al ruso en el octavo juego, no estuvo preciso cuando debió confirmar el quiebre, perdiendo su servicio y la oportunidad de quedarse rápidamente con el primer set. Dicha pérdida del servicio, llevó a Thiem a definir el set en el tie break, donde Donskoy quien no estuvo muy seguro con su servicio durante todo el partido, le concedió al austríaco tres miniquiebres para que Thiem se quede con la muerte súbita y así con el primer set.

En el segundo set, luego de estar al borde perder su servicio en el cuarto juego, Dominic estuvo mucho más firme, le quebró el servicio al ruso en dos oportunidades y logró quedarse con el set y el partido.

Thiem luego de padecer algunos problemas con su saque en el primer set, se mostró firme en el segundo set su primer saque logró impedir que el ruso le vuelva a quebrar como había pasado en el primero, volvió a jugar abierto con su segundo saque en el lado del resto y fue así que logró controlar a Donskoy. El ruso que no estuvo firme en ningún momento del partido con su servicio, ya en el segundo set luego de sufrir el primer quiebre, no pudo volver al partido, sin buenas devoluciones, permitiendo que el austriaco domine las acciones del partido.

Es un buen comienzo de año para en número cinco del mundo, estuvo seguro con su servicio y logró conectar muy buenas devoluciones de saque. Thiem empezó firme el 2018, su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Jaziri y Bedene, dos jugadores de características similares, con mayor control que Donskoy y que pueden complicarlo si se va del partido como le ocurrió en el primer set.