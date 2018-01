Un gran Struff sorprende y gana a Berdych

Google Plus

Struff celebra un punto | Foto: Zimbio

Jan-Lennard Struff llegaba al torneo de Doha con un propósito muy claro: dar el salto definitivo en esta temporada de 2018. Y de momento, el alemán ha empezado el año de la mejor manera posible, sacando su mejor tenis y venciendo por dos sets a uno al todopoderoso Tomas Berdych. Este último viene de una temporada pasada nefasta para él, sin demasiadas alegrías, y 2018 empieza de igual forma, ya que no consiguió encontrar su sitio en este partido, a pesar de jugar un segundo set brillante.

El partido comenzaba con sorpresa, era Struff el que se imponía a Berdych en el primer juego, haciéndole break al checo y dejándole claro que tendría que ponerse las pilas si pretendía pasar de la primera ronda. El primer set lo domina claramente el alemán y Berdych, por más que lo intenta, no consigue encontrarse en el partido ni hacer daño con su tenis. Struff se sitúa por delante durante todo el primer set y, a pesar de tener varios errores no forzados que Berdych no supo aprovechar, gana la primera manga con un 6-4.

El final del primer set trajo consigo un Tomas Berdych totalmente nuevo al inicio del segundo set. El checo se pondría por delante en el marcador del segundo parcial y se lo pondría un poco más difícil a Struff jugando a un nivel muy superior al que mostró en el primer set. Berdych consiguió ponerse por delante tras un empate a uno y acabaría el segundo set ganando con un contundente 6-1 y poniendo las tablas en el marcador total del partido.

El tercer y último set empezaría con un Berdych confiado tras demostrar un gran nivel en el segundo set. A pesar de esto, sería el alemán quién comenzaría por delante en el marcador del tercer parcial. Berdych consigue más tarde empatar el set a dos juegos pero varios golpes maestros de Struff en la red hacen que el alemán pueda adquirir una ventaja favorable en el marcador con respecto a Berdych. Este último vuelve a "espabilar" en la recta final del partido y logra empatar a seis juegos para decidir el encuentro con un tie break ajustado.

La muerte súbita sería, sin duda, el final más justo que podría tener este partido, debido a la igualdad del mismo y el buen rendimiento de ambos jugadores. De esta manera, finalizaría el tie break con un Struff intratable que ganaría de manera solvente con un 4-7 a su favor que le permitiría pasar de ronda y dejar fuera de esta competición a un desconocido Berdych. El tercer cabeza de serie de este torneo, Tomas Berdych, sería así eliminado a manos del alemán Jan-Lennard Struff, el cual espera ya a su próximo contrincante, que será el ganador del partido entre Gael Monfils y Paolo Lorenzi.