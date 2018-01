Wozniacki, Radwanska y Strycova avanzan en Auckland

Google Plus

Caroline Wozniacki. Imagen: Zimbio.

Hoy las favoritas han cumplido en el torneo de Aucklan. Wozniacki, Radwanska y Strycova han conseguido pasar a octavos de final venciendo a sus respectivas rivales. Wozniacki, que tras la retirada de Garbiñe Muguruza, se mantiene la única candidata a poder arrebatarle el número uno a Simona Halep al final de la semana. A la danesa le han bastado 58 minutos para arrollar a su rival la estadounidense Madison Brengle por 6-3 y 6-0. Sin duda un buen inicio de temporada para la ganadora de las últimas WTA Finals.

En cambio, Strycova y Radwanska sí que lo han tenido más difícil, ambas han resuelto el partido en el tercer set. A Barbora Strykova le ha tocado jugar un disputado partido frente a Sara Serrani. La italiana no se lo ha puesto fácil en las tres horas y un minutos que ha durado el encuentro, finalmente ha vencido la checa por 4-6 7-6 y 4-6. Agnieszka Radwańska también lo tuvo complicado frente a la brasileña Beatriz Haddad Maia. La brasileña comenzó atacando, pero Radwanska supo darle la vuelta y comenzó a atacar ella. Radwanska se llevó la victoria por 6-2, 4-6, 6-2.

La española, Lara Arruabarrena, por el contrario, no ha podido comenzar al año con una victoria. Arruabarrena no estuvo acertada con su servicio, lo que le costó varias roturas de servico. Su contrincante, la paraguaya, Verónica Cepede la venció por 6-3 y 6-3. La jornada tampoco fue propicia para otras dos cabezas de serie, Yulia Putintseva y Lauren Davis, sexta y quinta cabeza de serie respectivamente, no consiguieron vencer a sus rivales. Putinseva se enfrentó a Ysaline Bonaventure y perdió por 6-3 y 6-3, por su parte Davisjugó contra Sachia Vickery, al cual al venció por 6-1 y 6-2.

Otros encuentros de la jornada han sido los de Kurumi Nara y Johanna Larsson, que se ha saldado con la victoria de la sueca Larsson por 7-6 y 6-3. La eslovaca Viktoria Kuzmova ha vencido a la neozelandesa, J. Lewis, por 6-4 y 6-3. Y por último, en el duelo estadounidense entre Christina McHale y Taylor Townsend, ha sido Townsend la que ha conseguido la victoria por 1-6, 6-4 y 6-4.