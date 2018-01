Pella aprovechó sus oportunidades ante Albert Ramos

Google Plus

Pella saca adelante un partido prácticamente perdido. Imagen: ATP Tour

El español Albert Ramos hoy perdió una inmejorable oportunidad de avanzar en el ATP 250 de Doha, no solo porque el partido lo tenía completamente a su favor sino que además se le presentaba una muy buena segunda ronda contra el italiano proveniente de la clasificación Stefano Travaglia, quien en los papeles parecía ser un rival accesible y que jugara recién su sexto partido a nivel ATP con un récord desfavorable de dos partidos ganados contra cuatro derrotas.

Albert comenzó el partido con una superioridad total contra Guido Pella, quien no estaba prolijo con su servicio y que perecía haberse contagiado de sus compatriotas, en un arranque de año para el olvido de los tenistas argentinos, quienes salvo Zevallos hasta hoy habían perdidos todos los demás en sus primeras presentaciones. Por ello en el primer set, el español Albert Ramos mandaba rápidamente en el marcador por 5-1, con dos quiebres a su favor en innumerables oportunidades de romperle el saque al argentino, quien no encontraba el rumbo y que recién en el séptimo juego del set logró mantener su servicio sin contratiempos, para que luego el español se quedara con un cómodo 6-2.

El último juego de servicio de Pella, fue el comienzo de una pequeña esperanza que se vislumbraba al final de la ruta. Porque lo sostuvo en cero y porque encontró el ritmo y con ello la seguridad en su juego. Desde el final de primer set hasta el cinco iguales del segundo set ambos lograron imponer su saque, Ramos sin la dinámica que había tenido en el parcial inicial y Pella empezando de a poco a revivir, y fue en el duodécimo juego cuando todo iba a un tie break, que el español vaciló con su saque y el argentino logró quedarse con el segundo parcial y comenzar un nuevo partido.

Pella reacciona a tiempo y se queda con el triunfo

En el tercer set el jugador español volvió a tener otra inmejorable oportunidad al situarse 5-3 y su saque para ganar el encuentro, pero no aprovechó su ocasión y Pella recobró la confianza para ganar cuatro juegos consecutivos y cerrar el partido. Increíble el partido que perdió Albert Ramos, quien se fue complicando poco a poco en el juego y después de ganar con autoridad el primer set no pudo frenar la reacción del tenista sudamericano, que llevó el desenlace a la manga definitiva y terminó cerrando con la autoridad que no supo tener el español.