Svitolina avanza imparable a cuartos en Brisbane

Google Plus

Elina Svitolina en Brisbane. Imagen: Zimbio.

La ucraniana Elina Svitolina sigue en racha en este 2018. Tras una contundente victoria ante Carla Súarez por 6-2 y 6-4, hoy le ha tocado a la croata Ana Konjuh sufrir el ciclón ucraniano. Svitolina despuntó la pasada temporada convirtiéndose en la tenista con más títulos de la temporada, y en este nuevo año parece que quiere seguir por la misma senda. Por otra parte, Ana Konjuh tuvo que pasar por quirófano en Septiembre, y no volvió a pisar los terrenos de juego.

En poco más de una hora y cuatro minutos, Svitolina ha doblegado a Konjuh que no ha podido sumar más de cuatro juegos a su marcador en dos sets. Svitolina fue mejor desde el principio y puso en serios problemas a Konjuh desde el primer servicio de la croata. La croata, con un break por debajo, intentó darle la vuelta a la situación, pero no le fue posible. Svitolina tuvo claro el objetivo, se metió dentro de la pista, y desde ahí dominó a la croata. Konjuh tuvo opciones en el noveno juego para recuperar el break, pero no estuvo acertada y al final Svitolina se hizo con la primera manga.

A Konjuh le pesó el no haber convertido ninguna de las cuatro opciones que tuvo para quebrarle el servicio a la ucraniana, y comenzó el segundo parcial muy dubitativa. Svitolina lo notó y aprovechó la situación con un break a favor. Aunque se despistó en el siguiente juego, y la croata se anotó el juego. Svitolina vió que se le podía escapar el partido y comenzó a ser más conservadora en su juego, cosa que impacientó a Konjuh, que comenzó a errar en sus devoluciones. Jugando así, la ucraniana consiguió sumar cinco juegos seguidos que le dieron el set y la victoria.

Svitolina ya tiene rival para los cuartos de final. Johanna Konta, número nueve del mundo y quinta cabeza de serie del torneo, intentará pararle los pies en la Pat Rafter Arena. Svitolina y Konta se han enfrentado en otras dos ocasiones, siempre en pista dura, con victorias de la ucraniana en Israel y Zhuhai.