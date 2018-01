Bašić doblega a Feliciano López y accede a los cuartos de final de Doha

Bašić doblegó a Feliciano López y accedió a los cuartos de final de Doha | Foto: Zimbio

Mirza Bašić, actual número 138 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), derrotó esta tarde, en la segunda ronda del ATP 250 de Doha, Qatar, al toledano Feliciano López, 36 del escalafón, por 6-4 y 7-6 (2), y avanzó a los cuartos de final, donde se verá las caras ante el ganador del encuentro entre Guido Pella y Stefano Travaglia.

El partido, que se desarrolló en la cancha uno del complejo Khalifa International Tennis and Squash Complex, duró una hora y 27 minutos. En el parcial inicial, el duelo comenzó con un ritmo normal, dado que ambos jugadores mantuvieron su primer juego de saque. Ya en el tercer game del partido, Bašić salió decidido a romper el saque de su rival. Se colocó 0-40 y obtuvo sus primeras tres oportunidades de break. López supo solventar la situación y llevar el tanteador a 40-40. A pesar de ello, el bosnio no cesó su presión y consiguió una posibilidad más de ruptura, pero el español volvió a sobreponerse. Tras desaprovechar una ventaja para quedarse con su servicio, el nacido en Castilla-La Mancha le otorgó a su adversario una quinta chance de quiebre, la cual no desaprovechó y este se adelantó por 1-2. A partir de ese momento, la monotonía se hizo presente. Los tenistas sostuvieron sos posteriores saques y Bašić, al servir 5-4, se dispuso a cerrar el set. En dicho game, López tuvo a su favor dos chances de equiparar el marcador, pero no logró concretarlas y así perdió el primer set por 6-4, en 37 minutos de juego.

En el segundo parcial continuó la paridad que se había establecido luego de la única ruptura del partido. Ningún jugador pudo imponer su supremacía. Solamente hubo un break point. Fue en el cuarto game y en favor del español, pero este prolongó su racha negativa ante las chances de quiebre debido a que no alcanzó a sellarla. Bajo este marco, el set se prorrogó al tie break. En él, rápidamente, López se adelantó 2-1 gracias a un mini-break. A pesar de eso, Bašić se recuperó de modo inmediato al ganar los siguientes cuatro saques de su contrincante, lo que le permitió hacerse con la manga final, que duró 50 minutos, por 7-6 (2) y proclamarse como el triunfador del encuentro.

De esta manera, el bosnio accedió a los cuartos de final del evento que se desarrolla en la capital de Qatar. Allí chocará ante el ganador del duelo entre el argentino Pella y el italiano Travaglia. Será el primer enfrentamiento contra cualquier de los dos, a causa de que nunca ha jugado frente a ninguno de ellos.