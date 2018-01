Fernando Verdasco se despide de Doha ante un gran Rublev

Google Plus

A pesar de los esfuerzos por seguir avanzando en los primeros compases de la temporada, Verdasco no resistió ante una de las jóvenes promesas y quedó eliminado del ATP 250 de Doha. Con la caída previa de Feliciano López, el nacido en Madrid era el único español sobreviviente.

Antes del comienzo se veía venir un partido duro y bonito de ver. Así fue y ambos jugadores lucharon casi por dos horas. En el primer set, Verdasco comenzó más punzante y logró llevarse los primeros juegos. No obstante, el ruso no se quedó atrás y subo levantarse. Demostrando su talento y porque lo caracterizan como uno de los futuros talentos, desplegó su mejor tenis y, sin dificultades, se llevó el primer parcial por 6-4. El segundo set fue más parejo y el español demostró más resistencia ante los golpes potentes de Rublev. Firme con su servicio, Verdasco no permitió que su rival le quebrase y aprovechó una doble falta cuando el segundo set iba 5-3 a favor para estirar el partido al parcial definitorio.

En el set final, bajo la tensión y los nervios por no errar ninguna pelota que pueda complicar el partido, ambos jugadores ejecutaban sus tiros con prudencia. Sin embargo, al igual que en el primer set, el actual número 39 del mundo fue más letal y certero en los momentos culmines, lo que le permitió, a pesar de algunos errores que le dieron la oportunidad a Verdasco de quebrar, llevarse el parcial final por 6-4. En lo que fue su segundo partido en 2018, Rublev mostró todo su repertorio para avanzar a los cuartos de final del ATP 250 de Doha, en donde se enfrentará ante otra de las promesas, el croata Borna Coric, quien dio la sorpresa y eliminó Pablo Carreño Busta, segundo preclasificado del torneo.