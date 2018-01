Radwanska no hace concesiones

Google Plus

Radwanska se impone en Auckland. Imagen: ZImbo

Radwanska comenzó el partido con un mejor saque, un potente servicio y buenas devoluciones. Lo hizo mucho mejor que el día anterior en lo que fue la victoria ajustada ante la paraguaya Beatriz Haddad por la primera ronda. El primer set fue un dominio claro y contundente de la polaca, con pelotas certeras y precisas, más devoluciones concretas y firmes logró imponerse sin demasiados inconvenientes por 6-3

Sin embargo, en la segunda manga, Townsend presentó más batalla, por lo que el resultado terminó siendo más ajustado. Los primeros games se dividieron los puntos, hasta que Radwanska logró quebrar para sellar la victoria y luego reafirmarlo con el saque a favor aplicando toda su contundencia y jerarquía para vencer a su contrincante por 6-4 en una hora y 15 minutos de juego. La estadounidense dio lo mejor que pudo y estuvo a la altura de las circunstancias dado de que se esforzó al máximo e intentó contrarrestar el juego de una de las que se encuentra entre las mejores tenistas a nivel mundial.

"Fueron muchos altibajos, muchos descansos, pero creo que fue un partido realmente bueno. Llegó con algunos tiros increíbles en un par de momentos. Puede ser realmente dura y me sorprendió un par de veces. Podía hacer esos ángulos en casi todos los rincones de la cancha” mencionó la tenista polaca en torno a su rival de turno. Y agregó: "Cada vez me siento mejor y espero poder jugar mejor y mejor. Cada partido ayuda, así que estoy muy contenta de poder jugar otro partido aquí". Radwanska fue campeona en el 2013 en Auckland y aún no ha perdido ningún partido en el territorio de Nueva Zelanda. Actualmente es la cuarta cabeza de serie y en la siguiente instancia se medirá ante Sachia Vickery, quien eliminó a la paraguaya Verónica Cepede Royg por 6-2, 6-4.