Andy Murray y Kei Nishikori, primeras bajas confirmadas para el Open de Australia

Andy Murray durante un partido de exhibición la semana pasada en Abu Dhabi. Foto: zimbio.com

Ya es oficial. Andy Murray no estará presente en el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, tras no poder recuperarse satisfactoriamente de la lesión de cadera que lleva arrastrando desde el pasado torneo de Roland Garros. La organización del torneo confirmó la renuncia del escocés, cinco veces finalista en Melbourne, a través de unas declaraciones del propio Murray en las que lamentaba el hecho de no haberse podido recuperar a tiempo.

"Tristemente, no jugaré en Melbourne este año, ya que todavía no estoy listo para competir. Volaré a casa lo antes posible y evaluaré todas las opciones", explicó el británico que, según la BBC, ya ha tomado un vuelo hacia Londres este mismo día. Hace sólo dos días, Murray ya se vio obligado a renunciar al torneo de Brisbane y en un emotivo comunicado en las redes sociales, explicaba a todos sus seguidores el estado actual de su lesión, admitiendo por primera vez la posibilidad de someterse a una segunda operación en la cadera (ya fue operado en 2013) para corregir de una vez por todas los problemas que le han obligado a estar ausente del circuito desde que cediera en los cuartos de final de Wimbledon ante el norteamericano Sam Querrey. Habrá que estar muy atentos a ver qué decisión toma el ex número uno del mundo, algo que se conocerá en los próximos días.

Otro que tampoco ha conseguido llegar a tiempo para la primera gran cita de la temporada es el japonés Kei Nishikori que, al igual que Murray y otros tenistas como Stan Wawrinka o Rafael Nadal, también se había borrado del torneo de Brisbane por una lesión en la muñeca. Una lesión de la que todavía no está completamente recuperado el de Shimane, actualmente en el puesto 22 del mundo y que no juega un partido ATP desde el mes de agosto.

"El Abierto de Australia es mi torneo favorito (...) y duele que vaya a perdérmelo este año", publicó el nipón en su aplicación personal para móviles inteligentes, Keisapp. Nishikori sostiene que su rehabilitación va por buen camino pero que todavía es pronto para disputar un torneo de tal exigencia y a cinco sets.

Se teme que las bajas de Murray y Nishikori no sean las únicas de cara a Australia. La presencia de otros nombres ilustres de la talla del seis veces campeón aquí, el serbio Novak Djokovic o el también vencedor en la edición de 2014, el suizo Stan Wawrinka, no está ni mucho menos asegurada, así como la del canadiense Milos Raonic, ex número tres mundial, que esta semana cayó ante el local Alex de Minaur en su primer partido en Brisbane tras estar casi tres meses sin jugar.