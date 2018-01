Thiem también puede con Tsitsipas

Dominic thiem. Imagen: Zimbio.

Dominic Thiem sigue pegando duro en Qatar. El austríaco ha vencido hoy a Stefanos Tsitsipas por un 7-5 y 6-4 en un encuentro muy batallado. Estos jugadores no se habían enfrentado nunca en la ATP y hoy han dejado el listón muy alto. Tsitsipas a pesar de su juventud ha entrado tan seguro como Thiem a la pista. El juego se dispuso desde el fondo de la pista, con largos intercambios y muy sólidos. El primero en aventajarse en el marcador fue el austríaco, en el séptimo juego el griego tenía una ventaja de 30-0 con su servicio, pero él solo se enredó y Thiem se benefició de ello con un break. Tsistsipas no se quedaría sin protestar y en décimo juego se la devolvió, pero Thiem no se rompió en ningún momento, y con el 5-5 ganó al resto un juego importantísimo al resto para hacer el 6-5. Tsitsipas intentó devolvérsela, pudo hacerlo en cuatro ocasiones, pero el griego no remató la faena y Thiem pudo ponerle su nombre al primer set.

La segunda manga comenzó con polémica. Una bola pareció haber tocado dos veces en el lado del griego, Thiem reclamó pero el punto le fue concedido igual a Tsitsipas. A parte de eso, el partido mantuvo el mismo curso que los inicios del primer set. Ambos muy sueltos con su servicio, al resto forzaban oportunidades pero no llegaban a certificar nada. Hasta que en el noveno juego Thiem decidió dar el todo por el todo y convirtió una rotura con un 15/40. Tsitsipas intentó responderle como ya hizo en el primer set, pero esta vez Thiem no dio opción a ninguna replica.

Thiem no conseguía llegar a una semifinal en pista dura desde febrero de 2016 en Acapulco, título que ganó. Para llegar a la final tendrá que batirse y ganar al vencedor del duelo entre Gaël Monfils y Peter Gojowczyk. El otro duelo para llegar a la final se disputará entre Andrei Rublev y Guido Pella.