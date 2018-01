Anderson doblega a Paire y alcanza la final en Pune

Google Plus

El sudafricano Kevin Anderson prolongó su gran inicio de temporada y mañana optará a su primer título en este 2018 al acceder a la final del ATP 250 de Pune (India), torneo que celebra su primera edición y que reparte 501.000 dólares en premios. Pese a no ofrecer su mejor cara, el segundo cabeza de serie del cuadro tiró de galones para remontar (6-7(6) 7-6(2) y 6-1) en la segunda semifinal al francés Benoit Paire, cuarto favorito e invitado por la organización.

26 saques directos firmó Anderson por los seis de su rival Paire, excéntrico e irregular como pocos pero con una clase innegable, mantuvo una pelea interior consigo mismo durante gran parte del partido. El francés, como es habitual en él, mezcló puntos de auténtico genio con varias idas de cabeza pero logró mantenerse a flote en un primer set en el que remontó una desventaja de 3-1 para terminar imponiéndose en el desempate. Anderson, tan agresivo como de costumbre pero sin tanto acierto como en días anteriores, erró en el momento decisivo y cedió por 8-6 el 'tie-break' tras un set de más de una hora de juego.

Anderson tira de oficio

El vigente finalista del US Open no se encontraba nada cómodo sobre la pista pero, a base de oficio, consiguió darle poco a poco la vuelta al partido. Claves fueron las tres bolas de rotura que salvó en el cuarto juego del segundo parcial. De haber aprovechado alguna de ellas, Paire se habría quedado muy cerca de la victoria. Sin embargo, el de Avignon no dio la puntilla y Anderson igualó el choque tras hacerse con la muerte súbita por un claro 7-2.

Anderson aprovechó tres de las nueve bolas de break de las que gozó. Paire, se quedó en una de cinco Hasta ahí llegó la resistencia de Benoit Paire. El último set fue un trámite para Anderson ante un rival muy tocado físicamente pero sobre todo mentalmente. El sudafricano, más suelto y convencido de sus posibilidades, sentenció la semifinal con un contundente 6-1 en un set que apenas duró 25 minutos.

De esta manera, Kevin Anderson continúa imbatido en la presente temporada, en la que acumula seis victorias y, tras su triunfo en el torneo de exhibición en Abu Dhabi la semana pasada, buscará su primer título oficial del año y el cuarto de su carrera ante otro tenista galo, el veterano Gilles Simon, que se deshizo del primer favorito, el croata Marin Cilic, por 1-6 6-3 y 6-2 en la primera semifinal.