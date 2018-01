Monfils corta el paso de Rublev y se corona en Doha

Google Plus

Gael Monfils ganó su séptimo título ATP. Imagen: AFP

Gael Monfils, número 46 del mundo, volvió a sentir lo que es llenarse de gloria en un torneo ATP tras vencer en dos sets al joven ruso, Andrei Rublev, en la final del Abierto de Doha. Solo una hora de juego le bastó al francés para consumar su victoria ante el ruso por parciales de 6-2 y 6-3. Como previa al partido cabe decir que Rublev (39) venía de un partido de dos horas y media frente al argentino Guido Pella, mientras que Monfils accedió a la final debido al retiro de Dominic Thiem tras pasar por un cuadro febril. Por lo tanto desde el aspecto físico, Monfils ya iniciaba ganando ese partido.

El primer set fue rápido, con puntos y games decididos de manera rápida, e incluso, ninguno de estos fue llevado a un deuce durante el set. Cada uno conservó sus servicios en sus primeras intervenciones, sin embargo después de que Monfils conservara el suyo de nuevo, con Rublev al saque el francés logró tomar ventaja quebrando el servicio del ruso y colocarse así 3-1 arriba. Los siguientes tres games fueron a favor de quien tenía el saque y no se llevaron más de cinco puntos en decidirse. El momento final llegó cuando Rublev sacaba 2-5, tratando de recuperar terreno perdido, pero se enfrentó a un Monfils dispuesto a llevarse el set en ese mismo game, de tal manera que rápidamente dejó contra las cuerdas al ruso con un 15-40. Rublev pudo salvar un set point, pero no tuvo la misma fortuna en el siguiente punto y el francés se llevó el primer asalto.

A pesar de que en el primer punto del segundo set, con Monfils al saque, el ruso parecía apretar el paso, el guion estaba escrito similar al del primer set. Tras ir conservando sus servicios en los primeros tres juegos, Rublev se enfrentó a otro breakpoint cuando sacaba 1-2, misma que fue aprovechada de inmediato por el francés que se pondría arriba 3-1. En su siguiente juego al saque, Monfils estuvo a punto de perder la ventaja, luego de que Rublev lo dejara contra las cuerdas en dos ocasiones; en un game que se definió tras doce puntos jugados, el francés salvó dos oportunidades de quiebre y mantuvo la ventaja que lo llevaría a la victoria. Los siguientes games fueron rápidos y para el hombre al servicio, y de esta manera, Monfils en su primer punto para partido sentenció el encuentro con un 6-3 en el marcador tras una hora de juego.

Con este resultado, el francés logró su 7mo título ATP luego de casi 18 meses de su última corona, cuando venciera en el Citi Open 2016, realizado en Washington, al croata Ivo Karlovic. Un resultado positivo para Monfils, que había perdido puestos en el ranking en los últimos meses, luego de haber llegado al puesto seis en 2016 y que sin duda le dará confianza para intentar recuperar terreno perdido en el ranking ATP.

Por su parte, Rublev jugó su tercera final ATP de su carrera, en un lapso de seis meses. El ruso venía de perder las Next Gen ATP Finals frente a Hyeon Chung en noviembre de 2017 y en julio del mismo año consiguió su único título ATP hasta ahora, tras vencer al italiano Paolo Lorenzi en el Abierto de Umag. El ruso comienza el año demostrando que puede empezar a aparecer más seguido en rondas finales en torneos de la ATP y por qué no, en un Grand Slam, como lo hiciera en el US Open 2017, venciendo a grandes rivales como Dimitrov y David Goffin.