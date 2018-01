Goerges extiende su racha y vence a Wozniacki en Auckland

La alemana Julia Goerges volvió a demostrar que atraviesa, probablemente, el mejor momento de su carrera y se alzó con el título en el WTA International de Auckland (Nueva Zelanda) batiendo a la vigente campeona del Masters de Singapur y que mañana saldrá como número dos mundial, Caroline Wozniacki, por 6-4 y 7-6(4) en una final disputada con un día de retraso a causa de la lluvia que ha caído durante casi toda la semana en esta ciudad.

Excelentes números por parte de Georges: 41 golpes ganadores por sólo 23 errores no forzados Esta era la tercera ocasión en que ambas jugadoras se veían las caras en Auckland. En 2015, Wozniacki se impuso en cuartos de final mientras que Goerges se tomó la revancha el año pasado en la misma ronda. Hoy, la alemana volvió a mostrarse superior a la danesa y además desde el principio. Con un 'break' en el primer juego del partido, Goerges cogió el mando del primer set y ya no lo soltó. La segunda favorita del cuadro no dio ninguna oportunidad de recuperar el terreno perdido a su rival en un set, 6-4 para ella, en el que sólo se dejó seis puntos con su servicio.

Reacción insuficiente de Wozniacki

El segundo set comenzó de la misma manera que el primero. Goerges volvió a romper en el primer juego el servicio de Wozniacki, aunque, en esta ocasión, la de Odense sí reaccionó. En el octavo juego, Wozniacki logró romper momentáneamente el dominio de la alemana recuperando la desventaja con su primera y única rotura del partido (4-4).

Esta es la décima victoria consecutiva de Julia Goerges en el circuito WTA Pero ese fue el único momento de dudas que ofreció la actual número 14 del mundo, que recuperó rápidamente el mando del partido y sentenció su triunfo en un desempate dominado de principio a fin (7-4). "Me siento increíble. No es sólo haber ganado aquí, sino toda la consistencia que he mostrado en estos últimos meses. Eso me hace estar orgullosa y quiero disfrutar cada momento que estoy en la pista", declaró Goerges que suma su tercer título consecutivo (Moscú, WTA Elite Trophy y Auckland) y el quinto en el total de su carrera.

A sus 28 años y después de haber sufrido un auténtico calvario en los últimos años por culpa de las lesiones, Julia Goerges ha alcanzado el nivel más constante de su carrera y se presenta al primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, con todo por ganar. Justo después de su triunfo, Goerges anunció que no competirá en el torneo de Sidney debido a unas molestias en su rodilla derecha con el objetivo de llegar al 100% a Melbourne.