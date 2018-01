Thomaz Bellucci, suspendido por dar positivo en un control antidopaje

Bellucci, durante el US Open 2017. Foto: zimbio

El tenista brasileño Thomaz Bellucci, de 30 años de edad, ha anunciado que dio positivo en un control antidopaje que le hicieron en el ATP de Bastad el año pasado, según le informó en septiembre la ITF, y que está cumpliendo una sanción de cinco meses de suspensión, que concluirá el día 31 de enero de 2018. Él mismo confesó su ausencia del primer Grand Slam del año, el Open de Australia, por una lesión en el tendón de Aquiles, una situación que no era real.

La página web brasileña Globoesporte informó que el jugador zurdo está cumpliendo un castigo por dopaje, arrojando positivo en los controles realizados, por tener un uso no intencionado de hidroclorotiazide, un fármaco diurético que es prohibido por ser un "agente mascarante". Bellucci, en una nota de prensa, dijo esto: "Nunca tomé algún tipo de suplemento o cualquier otra sustancia que me favoreciera o que fuera a inflingir las reglas del fair-play del deporte. Nunca podría imaginar que un multivitamínico hecho por una farmacia de manipulación pudiera sufrir una contaminación cruzada a dosis mínimas. Sucedió justo cuando me estaba recuperando de una lesión, en una importante transición en mi carrera, ya que me mudé a Florida para entrenar allí y alcanzar mi máximo potencial en el circuito en los próximos años".

La defensa del brasileño, encabezada por el abogado Pedro Fida, afirma que el jugador tomó un suplemento polivitamínico que habría estado contaminado, lo cual fue finalmente aceptado por la ATP y así su castigo quedó en cinco meses, cuando podría haber sido inhabilitado durante cuatro años.

Bellucci recibió la notificación del positivo el pasado 18 de septiembre de 2017, mientras se recuperaba de la lesión en el tendón de Aquiles y se preparaba para jugar el torneo chino de Shenzhen. "Estaba tan seguro de mi inocencia que paré la gira para regresar y preparar mi defensa", aseguró el que llegó a ser el número 21 del ránking ATP. Por su parte, su abogado Pedro Fida aseguró que, "tras un largo análisis de los hechos por parte de la ITF, la organización optó por un mínimo de cinco meses, lo más mínimo posible, después de considerar la diligencia y reputación de Thomaz, así como toda la evidencia médica y científica presentada, junto con el consumo involuntario de la sustancia y la falta de mejora del rendimiento. La ITF consideró que el jugador debería haber verificado el origen de la multivitamina y si era confiable".

El brasileño realizó una "prohibición silenciosa", una situación poco habitual ya que la ITF consideró que todas las suspensiones de dopaje, incluso provisionales como es este caso, serían comunicadas. Por tanto, Thomaz Bellucci perdió los puntos ganados en ese torneo de Bastad y fue multado con el premio que consiguió en tierras suecas (4875 euros en individuales, más 3720 euros por su participación en el dobles). Como Bellucci no juega desde el US Open, cuando comenzó su suspensión, el castigo finalizará el próximo 31 de enero, así que estará disponible para jugar la gira sudamericana, donde está inscrito, de momento, en los torneos de Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo.