Elina Svitolina: "Ahora soy más fuerte físicamente" | Foto: Zimbio

El 2018 comenzó de la misma manera que Elina Svitolina sobresalió durante la temporada pasada, ganando torneos. La actual número cuatro del ranking de la Asociación Femenina de Tenis (WTA) fue la máxima ganadora de certámenes en 2017, con cinco. Sus conquistas en los Premier 5 de Toronto (Canadá), Roma (Italia) y Dubái (Emiratos Arabes), y en los International de Estambul (Turquía) y Taipéi (Taiwan) le otorgaron dicha distinción. Ahora, en el reinicio del circuito, el Premier de Brisbane (Australia) fue el destino donde levantó su primer trofeo del año.

En la conferencia de prensa posterior a su triunfo, la ucraniana remarcó que las modificaciones que le hizo a su estilo de juego a lo largo de la pretemporada la ayudaron para elevar el nivel de su desempeño: "Empecé a jugar de manera más consistente, hay muchas cosas que cambiaron. Ahora soy mucho más fuerte físicamente, tengo un aspecto diferente de mi juego”. Cabe resaltar que, en sus primeros cinco encuentro del 2018, únicamente perdió una manga, fue en los cuartos de final frente a Johanna Konta (N 5), quien terminó retirándose del duelo entre ambas. Sus otras victorias: Carla Suárez Navarro, en el debut; Ana Konjuh, en segunda ronda; Karolina Plíšková (N 2), en semifinales, y Aliaksandra Sasnovich, en la final, fueron contundentes y en sets corridos.

A pesar del haber logrado el título, Svitolina apeló a la sinceridad y reveló que sus esperanzas al instante de afrontar Brisbane eran mínimas, dado que, para ella, el sorteo que le había tocado era complicado, y sostuvo que tenía como principal objetivo probar las innovaciones que implementó en su técnica. "No tenía expectativas para esta semana, solo intentaba jugar partido a partido. El primer encuentro ya fue muy difícil ante Carla Suárez Navarro, la verdad es que tuve un sorteo muy complicado. En este momento era importante utilizar todas las novedades que he estado implementando durante la pretemporada, y lo cierto es que todo ha funcionado de maravilla. He notado como cada vez iba jugando mejor, cada día mejor, además mi saque ha funcionado durante toda la semana".

Para finalizar, la jugadora de 23 años manifestó que está plenamente centrada en el tenis para poder batallar de igual a igual frente a las figuras célebres del circuito y que esta primera corona de la temporada le dejó buenas sensaciones para el Abierto de Australia: "He intentado estar continuamente enfocada en mi trabajo, para es muy importante estar todo el rato a este nivel de concentración. Me voy de Brisbane con muchas cosas positivas, con la seguridad de que las cosas que he estado trabajando eran las correctas. Ahora tengo tiempo para prepararme de cara al Australian Open, así que espero estar lista mental y físicamente para ser competitiva allí", concluyó.