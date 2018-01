Murray se opera en Melbourne y fija Wimbledon como fecha de regreso

Google Plus

Andy Murray durante un partido de exhibición en Abu Dhabi. Foto: zimbio.com

Esta misma mañana en el hospital St Vincent de Melbourne (Australia), el tenista escocés Andy Murray ha sido sometido con éxito a una operación en su cadera con la que tratará de paliar de una vez por todas una lesión que le ha mantenido ya seis meses fuera de las pistas y por la que tuvo que renunciar al primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia.

El de Dunblane, que actualmente ostenta la decimonovena posición en el ránking ATP, lo anunció a través de su página oficial de Facebook, en la cual subió dos fotos, una de ellas en la que se le ve sentado en camilla tras la operación sonriendo junto a su entrenador, Jamie Delgado. "Me siento realmente bien y deseando comenzar la rehabilitación. Quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo estos últimos días, eso me ayuda mucho. Espero retornar a la competición en la gira de hierba. Superaré esto", explicó Murray que, pese a lo arriesgado que era volver a operarse, no pierde la esperanza de volver al máximo nivel.

Ahora, el ex número uno del mundo y tres veces campeón de Grand Slam comenzará una etapa con un objetivo: volver en el torneo de Queen´s (Londres) a mediados de junio, para después afrontar su torneo preferido y el que más gloria le ha dado hasta ahora en su carrera: Wimbledon. Eso significa que Murray habrá estado prácticamente un año sin disputar un partido oficial (el último fue el 12 de julio en los cuartos de final del Grand Slam londinense ante el norteamericano Sam Querrey). Sin duda, el británico se encuentra ante el desafío más importante de su carrera pero su determinación por volver a ser el que era se mantiene más firme que nunca. Veremos qué ocurre dentro de seis meses.