Kerber remonta ante una correosa Venus Williams

Angie en su encuentro frente a Venus. Imagen: Zimbio

Parece que Angelique Kerber vuelve a mostrar su mejor versión. Hoy, aunque se ha diluido en momentos puntuales del partido, la alemana se ha mostrado muy sólida, dando un paso al frente cuando tenía que darlo para inducir a Venus Williams al error. La estadounidense, que no ha comenzado tan segura, se ha hecho con el primer set tras ganar cuatro juegos seguidos, pero el esfuerzo realizado le ha afectado y no ha podido plantarle cara como debería a la alemana en los dos sets siguientes.

Kerber ha sido la primera en atacar. Ambas jugadoras se mostraban muy cómodas con su servicio, pero unos errores encadenados por parte de Venus han hecho que la alemana se aventajase en el marcador con un 3-2. Aun así la estadounidense no ha desesperado ante la prematura rotura y cuando parecía que Kerber podía llevarse el primer set al resto con un 5-3, Venus ha despertado. La estadounidense ha apretado y se ha favorecido de varios errores cometidos por la falta de confianza de la alemana. Angie echaba por tierra todo el trabajo acontecido y Venus ha sumado cuatro juegos seguidos que le daban el primer set a su favor.

En la segunda parte, Kerber se metió en pista y apretó duramente a Venus con intercambios en los que la estadounidense no podía seguir el ritmo, lo que llevó a las dos jugadoras a la misma situación que en el primer set: 3-2 con break a favor de Kerber. Quedaba por ver si la alemana conseguía, esta vez, amarrar bien el set y meterse de nuevo en el partido. Parecía que no iba a ser así, pues Venus se emplearía al resto para forzar el contra-break y volver a empatar el encuentro. Las cosas no pintaban bien para Angie, pero la ganadora de dos Grand Slam en 2016 vuelve a sentir el tenis como antaño y ha hecho frente a la adversidad con dos nuevos breaks con los que cerró el segundo parcial.

A Venus se la veía titubeante, en ocasiones, por la pista. El empeño exhibido en el primer set le estaba pasando factura, de hecho solo conseguía sumar un juego en el tercer set frente a los ocho juegos seguidos que ha ganado Kerber antes de que Venus hiciese el 5-1. Venus sólo ha conseguido salvar un servicio y ha sufrido dos rotundos breaks que le daban el partido a la alemana tras una hora y 53 minutos de encuentro.

La alemana, encuentra se ubicada en el puesto 22 del ranking después ver el Nº1 en 2016, viene de jugar la final de la Copa Hopman junto con Alexander Zverev y en su inicio de torneo en Sydney ya tuvo que realizar una épica remontada ante Lucie Šafářová. Para Venus, en cambio, era su primer partido de la temporada, y partía como segunda cabeza de serie en el torneo. Angelique Kerber piensa ahora en los cuartos de final donde se medirá a la eslovaca Dominika Cibulkova.