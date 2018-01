Azarenka, baja en Australia

Google Plus

Azarenka, en el torneo de Wimbledon. Foto: zimbio

La bielorrusa Victoria Azarenka se ha tenido que volver a bajar de otro torneo por problemas familiares, esta vez del primer Grand Slam del año, el Open de Australia, que se disputará del 15 al 28 de enero. La ex número uno mundial y dos veces campeona en Melbourne, en 2012 y 2013, tras derrotar en la final a Maria Sharapova y Na Li, respectivamente, no podrá desplazarse hacia tierras australianas debido a la lucha judicial que aún tiene con su expareja por la custodia de su hijo Leo, nacido en diciembre de 2016. El juez ha prohibido que el niño pueda salir del estado de California, por lo tanto, aunque los torneos le concedan wildcards, ella no puede aceptarlas y tiene que renunciar a disputarlos.

Lleva sin disputar un torneo desde el Grand Slam londinense, Wimbledon, del año pasado y está posicionada en el 210 del ránking WTA. Tiene 28 años y ha conquistado un total de 20 títulos WTA en su carrera, entre ellos, los dos Grand Slams conquistados en el Australian Open.

"Desafortunadamente, Victoria Azarenka no podrá viajar a Australia este año. Está deseando volver a Melbourne el año que viene", señaló Craig Tiley, el director del AO, en su cuenta de Twitter. La wildcard que le habían dado, al rechazarla, ha pasado ahora a las manos de la joven australiana Ajla Tomljanovic.

La ausencia de la bielorrusa se une a la de la estadounidense Serena Williams, quien no se ve con buen nivel después de un largo período de baja por maternidad. En el circuito masculino, el escocés Andy Murray y el japonés Kei Nishikori tampoco estarán en el primer Grand Slam del año, donde mañana, a partir de las 9h peninsular española, se sortearán los cuadros masculino y femenino, con la presencia de Roger Federer y Maria Sharapova en la ceremonia del sorteo.